Ca máy đang thi công này tại địa bàn xã Bến Giằng thuộc vùng IV (ảnh minh họa). Ảnh: CÔNG TÚ

Bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng cho 5 vùng. Cụ thể, vùng IIa gồm các xã, phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Vùng IIb gồm các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây

Vùng III gồm các xã, phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc , Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận.

Vùng IV gồm các xã: Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp. Vùng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).

Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) sử dụng để xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy (đơn giá xăng E5 RON 92, dầu diezel 0,05S) theo Thông cáo báo chí số 64/2026/PLX-TCBC ngày 19/11/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố giá xăng dầu; căn cứ theo Quyết định số 573/PLX-QĐ-TGĐ ngày 2/7/2026 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc ban hành danh mục địa bàn vùng 2. Theo đó, thành phố Đà Nẵng được chia làm 2 vùng áp dụng nhiên liệu.

Cụ thể, vùng 1 áp dụng cho 15 xã, phường (Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà) được tính giá xăng RON 92: 18.570 đồng/lít; dầu diesel (0,05S): 26.340 đồng/lít.

Vùng 2 (78 xã, phường còn lại) được tính giá xăng RON 92: 18.940 đồng/lít; dầu diesel (0,05S): 26.860 đồng/lít.

Phụ lục đính kèm Quyết định số 1393/QĐ-SXD nêu rõ, đơn giá điện thực hiện theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương với giá điện bình quân 2.159,9037 đồng/kWh (chưa có thuế VAT). Hệ số nhiên liệu phụ (Kp) được tính với động cơ xăng: 1,02; động cơ diesel: 1,03; động cơ điện: 1,05.