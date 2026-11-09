Đón Festival Tôm, OCOP Cà Mau thêm cơ hội vươn xa

Chủ động nguồn hàng, mở rộng thị trường

Tại Hợp tác xã (HTX)Tín Nên - Tân Huy Hoàng, phường Bạc Liêu, những ngày này, các sản phẩm tôm khô, tôm thẳng được chuẩn bị, đóng gói kỹ lưỡng để phục vụ Festival Tôm Cà Mau 2026. Đây là dịp để hợp tác xã quảng bá đặc sản địa phương, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Nên, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Tín Nên - Tân Huy Hoàng, cho biết đơn vị đang tăng ca sản xuất, chọn những sản phẩm nổi bật, chất lượng tốt để phục vụ người dân và du khách. HTX kỳ vọng thông qua Festival, thương hiệu tôm Cà Mau sẽ được nhiều người tiêu dùng trong cả nước biết đến.

HTX Tín Nên - Tân Huy Hoàng, phường Bạc Liêu, chuẩn bị các sản phẩm tôm khô, tôm thẳng phục vụ Festival Tôm Cà Mau 2026.

Theo bà Nên, thời gian đầu, dù sản phẩm được công nhận OCOP nhưng mức độ nhận diện trên thị trường còn hạn chế. Để tạo dựng niềm tin, hợp tác xã đã triển khai các chương trình khuyến mãi, tặng sản phẩm dùng thử, chấp nhận giảm lợi nhuận để khách hàng trải nghiệm. Nhờ kiên trì quảng bá và giữ chất lượng, sản phẩm từng bước được thị trường đón nhận, có mặt tại nhiều địa phương.

Bên cạnh quảng bá, HTX còn chú trọng đổi mới công nghệ chế biến. Từ phương thức sản xuất thủ công, đơn vị ứng dụng máy sấy và dự kiến đầu tư thêm thiết bị hiện đại, hướng đến rút ngắn thời gian chế biến tôm khô từ khoảng 4 giờ xuống còn 2 giờ. Qua đó, giảm nhân công, tăng năng suất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với các sản phẩm từ tôm, HTX Muối Cà Mau cũng chủ động sản xuất, dự trữ hàng hoá và chuẩn bị gian hàng tham gia Festival. Đơn vị thiết kế các biểu tượng đặc trưng để tạo điểm nhấn trưng bày, đồng thời xây dựng chính sách chiết khấu cho nhà phân phối và khách hàng mua sỉ nhằm tăng cơ hội kết nối thương mại.

Chị Nguyễn Thị Thuý Diễm (áo trắng), thành viên HTX Muối Cà Mau, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng tại CamaUP’26.

Chị Nguyễn Thị Thúy Diễm, thành viên HTX Muối Cà Mau, chia sẻ: “Để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, HTX đã chuẩn bị đầy đủ các sản phẩm, đồng thời thiết kế những biểu tượng để trang trí gian hàng đẹp hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động sản xuất hàng hoá và xây dựng chính sách chiết khấu cho các nhà phân phối, khách hàng mua sỉ. Hy vọng qua lễ hội sẽ kết nối được với nhiều đơn vị và có thêm những cơ hội hợp tác trong thời gian tới”.

Ứng dụng công nghệ nâng chất lượng đặc sản

Không chỉ chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Festival, nhiều cơ sở sản xuất OCOP còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hoá quy trình chế biến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Bánh phồng tôm Năm Căn là một trong những sản phẩm đang có sự chuyển biến này.

Bánh phồng tôm Năm Căn được nâng cao chất lượng, bảo đảm độ đồng đều về hình thức nhờ ứng dụng máy móc hiện đại trong sản xuất.

Nổi tiếng với độ giòn xốp, vị ngọt tự nhiên của tôm, bánh phồng tôm Năm Căn từ lâu đã trở thành đặc sản được người tiêu dùng nhiều nơi biết đến. Trước đây, nhiều công đoạn sản xuất chủ yếu thực hiện thủ công, nhất là phơi nắng, khiến tiến độ và chất lượng thành phẩm phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Trước yêu cầu mở rộng thị trường, các cơ sở sản xuất từng bước đầu tư máy móc vào những công đoạn như quết bột, tráng hấp, sấy, cắt thái và đóng gói.

Máy cắt tự động giúp bánh phồng tôm tại Công ty TNHH Vĩnh Hoà Phát, xã Năm Căn, đạt kích cỡ đồng đều.

Theo ông Mai Sáu, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoà Phát, xã Năm Căn, việc cơ giới hoá giúp cơ sở chủ động hơn trong sản xuất, giảm nhân công, hạn chế phụ thuộc thời tiết và nâng cao năng suất. Đặc biệt, thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm góp phần bảo đảm sản phẩm chín đều, giữ màu sắc và hương vị đặc trưng; quy trình khép kín cũng thuận lợi hơn trong kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Từ phương thức sản xuất truyền thống, bánh phồng tôm Năm Căn đang từng bước chuyển sang quy trình chuyên nghiệp hơn. Việc ứng dụng máy móc không chỉ giúp nâng cao sản lượng mà còn tạo điều kiện chuẩn hoá chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối và thị trường tiêu thụ lớn.

Công nhân Công ty TNHH Vĩnh Hoà Phát, xã Năm Căn, vận hành máy cuốn và tráng bánh phồng tôm theo quy trình cơ giới hoá.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 21-25/11, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”. Bên cạnh tôn vinh ngành hàng tôm chủ lực, Festival còn tạo không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng và kết nối giao thương. Với hàng trăm gian hàng cùng các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện được kỳ vọng mở thêm cơ hội để HTX, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tìm kiếm đối tác, mở rộng đầu ra.

Festival là cơ hội quảng bá quan trọng, nhưng để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, các chủ thể cần duy trì chất lượng, bảo đảm nguồn cung và không ngừng đổi mới phương thức sản xuất. Chủ động chuẩn bị cho ngày hội gắn với đầu tư công nghệ, cơ giới hoá chính là hướng đi giúp đặc sản Cà Mau nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường./.