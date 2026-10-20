Đón Festival Hoa Đà Lạt bằng những công trình xanh

Đà Lạt có nhiều điều kiện để tạo nên một kỳ Festival Hoa giàu bản sắc. (Ảnh: Tư liệu)

Các địa phương chủ động chỉnh trang đô thị

Với lợi thế là vùng đất trồng hoa nổi tiếng, đồng thời mang danh hiệu Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, Đà Lạt có nhiều điều kiện để tạo nên một kỳ Festival Hoa giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị văn hóa.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (đứng đầu) trồng bằng lăng hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt. (Ảnh: Tư liệu)

Tuy nhiên, điểm mới của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI không chỉ nằm ở những chương trình nghệ thuật hay không gian trưng bày hoa đặc sắc, mà còn ở cách tổ chức lễ hội theo hướng mở rộng, gắn kết với đời sống đô thị và cộng đồng dân cư.

Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đang được triển khai rộng khắp

Hưởng ứng định hướng đó, chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đang được triển khai, thu hút hơn 70 xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện thông qua các tuyến đường hoa, tiểu công viên và công trình cảnh quan.

Không chỉ dừng lại ở việc trang trí phục vụ lễ hội, hoạt động còn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống, hình thành ý thức giữ gìn cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Đây cũng là cách để tinh thần Festival Hoa Đà Lạt hiện diện trong những điều gần gũi nhất của đời sống thường ngày. Mỗi tuyến đường được chăm chút, mỗi hàng cây được vun trồng, mỗi khoảng xanh được hình thành đều góp phần tạo nên diện mạo mới cho địa phương, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Lâm Đồng xanh, thân thiện và giàu sức sống.

Mỗi tuyến đường được chăm chút, mỗi hàng cây được vun trồng, mỗi khoảng xanh được hình thành đều góp phần tạo nên diện mạo mới cho địa phương

Tại công viên Đồi Bằng Lăng - Dốc lầu ông Hoàng, phường Phú Thủy, khu vực cửa ngõ dẫn vào Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né, địa phương đã phối hợp trồng 1.300 cây xanh vào cuối tháng 9. Công trình tiếp nối những nỗ lực phủ xanh cảnh quan trong 2 năm qua, với hơn 600 cây bằng lăng được trồng dọc tuyến đường Nguyễn Thông và khu vực sườn đồi tháp Pô Sah Inư.

Không chỉ vậy, vào đầu tháng 10/2026, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh cũng phối hợp tổ chức trồng thêm 30 cây bằng lăng lớn tại đây.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy chia sẻ: “Hoạt động này nằm trong chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”, cải thiện cảnh quan và lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường”.

Những công trình xanh được đầu tư, chăm sóc bài bản sẽ góp phần cải thiện cảnh quan

Việc tiếp tục bổ sung cây xanh tại công viên Đồi Bằng Lăng không chỉ góp phần tạo thêm mảng xanh cho không gian công cộng, mà còn thể hiện sự chủ động của địa phương trong việc gắn hoạt động hưởng ứng lễ hội với chỉnh trang đô thị. Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy

Những công trình xanh được đầu tư, chăm sóc bài bản sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, tạo môi trường sinh hoạt trong lành hơn cho người dân và tăng sức hấp dẫn đối với du khách khi đến với Phú Thủy nói riêng và Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né nói chung.

Từ mùa lễ hội đến diện mạo đô thị xanh

Không chỉ tập trung vào việc trồng hoa, cây xanh, tại phường Mũi Né, công tác hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI còn gắn với xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch xanh, sạch, thân thiện.

Những việc làm thiết thực như: vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đường phố và giữ gìn cảnh quan ven biển được địa phương chú trọng triển khai, với sự tham gia của các tổ dân phố, đoàn thể và người dân.

Đồn Biên phòng phường Mũi Né phối hợp dọn dẹp vệ sinh khu vực Làng chài Mũi Né

Với một địa bàn có thế mạnh du lịch biển như Mũi Né, khu vực công cộng sạch đẹp và bờ biển được giữ gìn vệ sinh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân mà còn tạo dựng hình ảnh điểm đến văn minh, hấp dẫn.

Từ đó, việc hưởng ứng Festival không chỉ thể hiện qua sắc hoa mà còn được cụ thể hóa bằng trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ những giá trị cảnh quan đặc trưng của địa phương.

Du khách nước ngoài chung tay tham gia thu dọn rác thải đại dương khu vực Mũi Né

Ông Lê Tấn Phát, Tổ dân phố 7, phường Mũi Né chia sẻ: “Thời gian qua, du khách đã đồng hành cùng địa phương tham gia dọn rác đại dương tại các khu vực của Mũi Né, qua đó góp phần làm sạch các bãi biển. Để giữ vững thương hiệu là điểm đến an toàn, thân thiện và trong lành, cũng như hưởng ứng Festival hoa, tôi nghĩ cần sự đồng lòng và chung tay hành động trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là khu vực ven biển”.

Tuyến đường hoa thôn 8, xã Đức Linh

Ở khu vực nông thôn, trong đó có xã Đức Linh, phường La Gi, phường Phước Hội, xã Trà Tân… phong trào xây dựng tuyến đường hoa tiếp tục được duy trì. Không cần những công trình quy mô lớn hay cách trang trí cầu kỳ, những tuyến đường được trồng hoa, chăm sóc thường xuyên vẫn tạo nên nét tươi mới cho khu dân cư, góp phần cải thiện không gian công cộng và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường.

Diện mạo khang trang ở Khu dân cư xã Hàm Thuận Nam

Xã Đức Linh đã triển khai trồng 200 cây sao, 250 cây hoa hoàng yến và 100 cây hoa tường vy tại các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và diện mạo nông thôn mới.

Các hoạt động này được hình thành và duy trì từ sự chung tay của cộng đồng

Theo lãnh đạo UBND xã Đức Linh, hoạt động trồng cây hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 là việc làm thiết thực nhằm lan tỏa phong trào trồng cây, trồng hoa trong cộng đồng, nâng cao ý thức của cán bộ và Nhân dân về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển cây xanh, tạo điểm nhấn cảnh quan và xây dựng xã Đức Linh ngày càng văn minh, phát triển bền vững.

Xã Hàm Thuận Nam xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường

Điểm đáng quý là các công trình này được hình thành và duy trì từ sự chung tay của cộng đồng. Khi người dân cùng tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây xanh và giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cảnh quan không chỉ được cải thiện mà tinh thần trách nhiệm đối với nơi mình sinh sống cũng từng bước được bồi đắp.

Đây là nền tảng để phong trào làm đẹp phố phường, thôn xóm phát triển bền vững, không dừng lại ở đợt cao điểm hưởng ứng lễ hội.

Phường Phước Hội ra quân làm sạch môi trường hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Việc mở rộng không gian hoa từ cao nguyên đến biển xanh mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện văn hóa, du lịch. Sự hưởng ứng tích cực của các địa phương phía Đông Lâm Đồng đang góp phần làm nên một mùa lễ hội có sức lan tỏa rộng hơn.

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