Đón FDI công nghệ cao, nâng tầm bất động sản công nghiệp phía Nam

Sáng 25/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Công Thương tổ chức tọa đàm “Bất động sản công nghiệp phía Nam: Đón làn sóng FDI công nghệ cao và kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới”, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý khu công nghiệp, ngành điện, cơ sở đào tạo, nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc toạ đàm

Toạ đàm có sự tham dự của các khách mời là đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA), Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam.

Tọa đàm là diễn đàn để cùng nhìn nhận tổng thể thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam, nhận diện những điểm nghẽn và trao đổi giải pháp đáp ứng yêu cầu của dòng vốn FDI công nghệ cao; qua đó góp phần đưa Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vào thực tiễn.

Quang cảnh toạ đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh cho rằng, phía Nam là nơi hình thành những khu công nghiệp, khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam. Qua nhiều làn sóng đầu tư, nhiều khu công nghiệp đã được lấp đầy, song yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là thu hút thêm dự án mà quan trọng hơn là làm thế nào để giá trị gia tăng ở lại nhiều hơn trong nền kinh tế.

Theo Tổng Biên tập Nguyễn Văn Minh, làn sóng đầu tư mới trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu đang tạo ra những tiêu chí mới đối với môi trường đầu tư. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến giá thuê đất mà còn đặt yêu cầu về nguồn điện ổn định, điện xanh, nhân lực kỹ thuật và thời gian thực hiện thủ tục đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Thi trao đổi tại toạ đàm

Từ đó, hiệu quả của khu công nghiệp cần được nhìn nhận rộng hơn diện tích đất đã cho thuê. Những chỉ dấu quan trọng còn nằm ở số lượng kỹ sư Việt Nam làm việc trong các nhà máy, mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng và tỷ lệ điện xanh phục vụ sản xuất.

Tổng Biên tập Báo Công Thương đề nghị các chuyên gia tập trung phân tích những điểm nghẽn về quỹ đất sạch, hạ tầng kết nối, nguồn điện và nhân lực kỹ thuật; đồng thời trao đổi giải pháp phát triển khu công nghiệp sinh thái, thông minh, chuyên ngành; tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Trưởng phòng Đào tạo, Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Nhân trao đổi tại toạ đàm

Đặc biệt, cần tăng cường liên kết giữa TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, hướng tới hình thành không gian sản xuất có quy mô, sức cạnh tranh và khả năng đón dòng vốn công nghệ cao; qua đó gắn thu hút FDI với chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và chuyển đổi xanh.

Hai phiên thảo luận với chủ đề “Bất động sản công nghiệp phía Nam 2026 - Nền tảng ổn định, dư địa mở rộng” và “Kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới, đón làn sóng FDI công nghệ cao” tập trung vào những vấn đề đặt ra đối với phát triển bất động sản công nghiệp trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự toạ đàm

Các đại biểu trao đổi về yêu cầu phát triển khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng sinh thái, thông minh, chuyên ngành; bảo đảm nguồn điện ổn định và từng bước xanh hóa nguồn điện phục vụ sản xuất. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong phát triển nhân lực, chuyển giao công nghệ; thúc đẩy nội địa hóa và nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những nội dung được trao đổi tại tọa đàm cho thấy, trước làn sóng FDI công nghệ cao, bất động sản công nghiệp không còn chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh cung ứng mặt bằng sản xuất. Hạ tầng, năng lượng, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái doanh nghiệp ngày càng trở thành những yếu tố gắn kết chặt chẽ, quyết định khả năng tiếp nhận và phát huy hiệu quả dòng vốn đầu tư mới.