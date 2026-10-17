Đón em trai sau cuộc nhậu, anh bị chém tử vong

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 16/10, Trần Hồ Quốc Dũng (SN 2001) đến một quán nhậu trong thôn uống rượu cùng Nguyễn Quang Thái (SN 1998) và Phạm Ngọc Thành (SN 2001, cùng trú xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng). Đến khoảng 23h, Dũng và Thành xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Dũng rời quán và gọi điện cho anh trai là Trần Hồ Háo N. (SN 1994) đến đón. Trong lúc chờ, Thái đã đưa xe cho Dũng về trước. Về gần đến nhà, Dũng phát hiện anh trai đang chạy xe theo hướng quán nhậu nên quay đầu và chạy theo. Lúc này, Thành đang đứng trước cửa quán và cầm một con dao tự chế dài khoảng 1m.

Thấy vậy, N. bỏ xe và cầm một thanh sắt dài lao vào đánh nhau với Thành. Trong lúc xô xát, Thành đã dùng dao chém vào người N.. Do vết thương quá nặng, Nghĩa tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thành đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Tà Hine có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an xã Tà Hine triển khai lực lượng truy tìm nghi phạm.

Khoảng 3h40 ngày 17/10, công an đã bắt giữ Phạm Ngọc Thành tại xã Di Linh khi người này đang cố gắng lẩn trốn.