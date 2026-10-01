Đơn Dương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, UBND xã Đơn Dương đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế địa phương cơ bản duy trì ổn định; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và đầu tư xây dựng được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 129,1 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao hơn 54,3 tỷ đồng, đến cuối tháng 9 đã giải ngân hơn 35,5 tỷ đồng, đạt 65,4%.

Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương Dương Thị Ngà (bàn đầu bên phải) và Chủ tịch UBND xã Trần Hùng Dũng chủ trì hội nghị

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Diện tích rau thương phẩm vụ Đông xuân đạt 2.515 ha, vượt kế hoạch đề ra; diện tích hoa các loại đạt 168 ha, bằng 112% kế hoạch.

Toàn xã có hơn 3.029 ha rau, hoa ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Đàn bò sữa tăng 11% so với cùng kỳ, khoảng 98% sản lượng sữa được liên kết, ký hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp.

Đại diện các thôn nêu ý kiến tại phần thảo luận

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt kết quả đáng ghi nhận. Đối với Dự án đường tránh thị trấn Thạnh Mỹ, địa phương đã hoàn thành thu hồi, bàn giao hơn 102.279 m² đất của 67 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức, đạt 100% diện tích thực hiện dự án.

Xã cũng tiếp tục tăng cường quản lý đất công, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đại diện các ngành dự hội nghị

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Sau sắp xếp, toàn xã có 8 cơ sở giáo dục với 243 lớp và 8.782 học sinh; 6/8 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,83%.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân đã được thực hiện cho 12.818 người. Trong 9 tháng, địa phương giải quyết việc làm cho 678 lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đai diện lãnh đạo các ngành, phòng chuyên môn dự hội nghị

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 8.500 hồ sơ mới, toàn bộ bằng hình thức trực tuyến; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,7%. Xã đã kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng tại 16/16 thôn; tỷ lệ ký số của UBND xã đạt 96,71%.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung trao đổi, phân tích những tồn tại, hạn chế liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và phát triển sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao...

Chủ tịch UBND xã Đơn Dương Trần Hùng Dũng nêu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Một số chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, khám sức khỏe toàn dân còn thấp; việc giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm; hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Tình hình tội phạm, ma túy và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương Dương Thị Ngà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương Dương Thị Ngà yêu cầu các cơ quan, đơn vị không chủ quan với những kết quả đã đạt được; khẩn trương rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ nội dung còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm thực hiện. Việc tổ chức nhiệm vụ phải gắn với tiến độ, sản phẩm và số liệu cụ thể; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để xem xét, giải quyết.

Trong 3 tháng cuối năm, xã tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường các giải pháp thu ngân sách, xử lý nợ đọng và khai thác hiệu quả các nguồn thu. Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương Dương Thị Ngà

Đối với các tiểu dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường và giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại chợ Thạnh Mỹ; nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân.

Các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng xã Đơn Dương “Không ma túy”, bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.