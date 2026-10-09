Đơn Dương tăng cường kết nối chính quyền với doanh nghiệp

Ra mắt ban chấp hành và tặng kỷ niệm chương

Hội nghị có sự tham dự của gần 60 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, kiến nghị giải pháp tăng cường phối hợp với chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tặng hoa chúc mừng

Các ý kiến, tham luận tập trung vào việc đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với nông hộ để xây dựng vùng nguyên liệu sữa tươi ổn định; ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; phát triển các mô hình nông nghiệp hiện đại gắn với du lịch canh nông. Đây là những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của Đơn Dương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết bền vững và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch UBND xã Đơn Dương phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đơn Dương Trần Hùng Dũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Lãnh đạo xã khẳng định chính quyền luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị

Địa phương mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh; tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; quan tâm xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và phát triển theo hướng xanh, bền vững. Chính quyền xã cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Dịp này, xã Đơn Dương tổ chức tri ân, khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu; công bố quyết định và ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Đơn Dương nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị cũng phát động chương trình “Vì người nghèo”, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay huy động nguồn lực chăm lo cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Thông qua hội nghị, xã Đơn Dương tiếp tục khẳng định tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, năng động và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.