Nông dân Đơn Dương thụ phấn cho chanh dây nhà kính, nhà lưới

Ông Nguyễn Ngọc Vân, nông dân thôn Kamputte chuyển hơn 3 ha nhà kính, nhà lưới trồng rau sang trồng giống chanh dây TC19. Dàn lưới giúp hạn chế phần lớn côn trùng chích hút, giảm tỷ lệ trái bị xước, sẹo, đồng thời ổn định điều kiện sinh trưởng, nâng tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu xuất khẩu.

Ông Vân cho biết, ông làm nhà kính trồng chanh dây với mục tiêu xuất khẩu. Vì vậy, quy trình sản xuất được định hướng theo phương pháp sinh học, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Bên cạnh đó, dữ liệu vùng trồng, nhật ký canh tác, thời gian và sản lượng thu hoạch được cập nhật để phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc. “Các công ty thu mua chanh dây thông tin, nếu làm theo hướng sạch thì trung bình không dưới 40.000 đồng/kg nên mình luôn phấn đấu duy trì tiêu chuẩn. Làm chanh mác Âu thì ít xài thuốc, phải canh tác sạch. Côn trùng ít thì trái bóng, đẹp hơn, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cũng cao hơn”, ông Nguyễn Ngọc Vân nói.

Chanh dây đủ độ già được thu hái, tiếp tục ủ để lên màu tím đậm trước khi phân loại. Sản phẩm loại 1 được doanh nghiệp bao tiêu với mức giá khoảng 40.000 đồng/kg. Đây là thu nhập hết sức ổn định so với giá cả lên xuống của giá chanh dây nội địa.

Chanh canh tác sạch đạt giá cao, ổn định

Cũng tại thôn Kamputte, anh Nguyễn Phi Hùng đầu tư khoảng 1 ha chanh dây theo hướng sạch, ưu tiên phân bón sinh học và giảm sử dụng hóa chất. Việc duy trì mã số vùng trồng được gắn với kiểm soát vật tư đầu vào, chất lượng sản phẩm và kiểm nghiệm trước khi đưa vào chuỗi tiêu thụ. “Trồng theo hướng sạch thì giảm xịt các loại thuốc hóa học, giá cũng ổn định hơn so với trồng ngoài trời. Phân, thuốc chủ yếu sử dụng theo hướng sinh học. Sản phẩm sau đó phải đưa đi kiểm nghiệm, đạt yêu cầu mới xuất khẩu được”, anh Nguyễn Phi Hùng cho biết.

Các hộ sản xuất chanh dây xuất khẩu trên địa bàn đang từng bước hoàn thiện dữ liệu vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, từ nhật ký canh tác, vật tư sử dụng, ngày và sản lượng thu hoạch đến thông tin cơ sở đóng gói, mã lô và đầu ra sản phẩm. Qua đó, mã số vùng trồng trở thành công cụ quản lý chất lượng xuyên suốt quá trình sản xuất.

Bà Huỳnh Thị Dạ Thảo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đơn Dương cho biết, hiện xã đang phối hợp với doanh nghiệp thu mua xây dựng 2 mã vùng trồng chanh dây với diện tích xấp xỉ 50 ha phục vụ xuất khẩu. Để đồng hành với nông dân mở rộng diện tích trồng chanh dây xuất khẩu bền vững, xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng chanh dây an toàn, hướng dẫn nông dân canh tác đúng tiêu chuẩn. Theo bà Thảo, mã vùng trồng là “tấm hộ chiếu” để chanh dây được xuất khẩu chính ngạch, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là với thị trường Australia. “Nông dân xã Đơn Dương trồng chanh dây từ nhiều năm. Hiện tại, nhiều nông hộ đã chuyển sang trồng chanh dây sạch để xuất khẩu với các mô hình trồng trong nhà kính, nuôi ong để thụ phấn cho hiệu quả tốt”, bà Dạ Thảo chia sẻ.

Thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, thủ tục về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được đơn giản hơn, nhưng yêu cầu duy trì quy trình, chất lượng và dữ liệu vẫn phải được bảo đảm. Đây là nền tảng để chanh dây Đơn Dương nâng giá trị, mở rộng thị trường và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu.