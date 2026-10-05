Đơn Dương đồng lòng để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Thường trực Đảng ủy xã Đơn Dương chủ trì hội nghị

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 129,1 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao hơn 43,603 tỷ đồng, đến cuối tháng 9 đã giải ngân 29,554 tỷ đồng, đạt 67,8%.

Trong sản xuất, Đơn Dương tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp công nghệ cao, với hơn 3.000 ha rau, hoa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh.

Ở lĩnh vực xã hội, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục giảm 50% nhưng vẫn duy trì các điểm trường, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn và chú trọng chất lượng. 9 tháng đầu năm, xã đã hoàn thành kết nạp 36/36 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng được thực hiện kịp thời, phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy mới. Đảng ủy đã ban hành các quyết định kết thúc hoạt động của 32 chi bộ thôn trước sắp xếp, thành lập 15 chi bộ thôn mới; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn mới sau sắp xếp. Thành lập mới 5 Đảng bộ, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, 9 chi bộ các phòng, ban.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, tồn tại và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trung tá Phạm Thành Dũng, Phó trưởng Công an xã Đơn Dương ý kiến về công tác quản lý trật tự hành chính trên địa bàn xã

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Thị Ngà, Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của Tỉnh ủy; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Dương Thị Ngà, Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng ở mức cao nhất để hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.