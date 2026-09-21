Đón dòng vốn tỷ USD nhờ nâng hạng, Chứng khoán SSI (SSI) dự báo sự chuyển mình của thị trường

Nâng hạng thị trường và làn sóng đổ bộ của dòng vốn tổ chức

Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn giao dịch với vị thế thị trường cận biên mới nổi và được đưa vào các chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp theo xếp hạng của FTSE Russell. Sau kỳ đánh giá vào tháng 8, tỷ trọng của thị trường Việt Nam trong bộ chỉ số FTSE Emerging All Cap Index đã tăng lên mức 0,49% đến 0,5%. Tỷ lệ này tương đương với việc thị trường trong nước có thể thu hút khoảng 2,2 tỷ USD vốn mới từ các quỹ ETF quốc tế. Các đơn vị phân tích ước tính thị trường còn có khả năng đón nhận thêm từ 5 đến 10 tỷ USD từ các nhà quản lý quỹ chủ động.

Đánh giá về sự kiện này, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường nước ngoài của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, cho biết cấu trúc giao dịch nội khối đang đứng trước bước ngoặt lớn. Trong lịch sử, chứng khoán Việt Nam chủ yếu bị chi phối bởi dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân với thói quen phản ứng theo tin đồn, xu hướng và tâm lý ngắn hạn khiến thị trường luôn biến động mạnh. Khi luồng vốn mới từ các tổ chức quốc tế tràn vào, tính kỷ luật trong giao dịch sẽ được nâng cao. Dòng tiền thụ động của các quỹ ETF sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chỉ số, dòng tiền định lượng di chuyển theo dữ liệu và dòng tiền chủ động giải ngân dựa trên nền tảng định giá doanh nghiệp. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn quản trị toàn cầu.

Sự chuyển dịch dòng vốn thực tế đang diễn ra mạnh mẽ trên thị trường. Dữ liệu cho thấy tỷ trọng giao dịch của khối ngoại đã tăng từ 7,4% trong năm 2021 lên mức 13,2% trong 7 tháng đầu năm nay. Tại Chứng khoán SSI, nhóm nhà đầu tư tổ chức hiện chiếm tới 30% khối lượng kinh doanh. Chỉ tính từ đầu năm, số lượng tài khoản tổ chức mở mới tại đơn vị này đạt 185 tài khoản, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Để đón nhận dòng vốn khổng lồ, hạ tầng thị trường vốn của Việt Nam đang được tái thiết toàn diện với cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ 100% tiền, hệ thống KRX, mô hình môi giới toàn cầu và tài khoản tổng. Các định chế tài chính lớn trên thế giới như Morgan Stanley hay Goldman Sachs được dự báo sẽ sớm thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam để phục vụ dòng tiền từ các quỹ ETF lớn, mở ra động lực tăng trưởng mới cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính.

Giao dịch định lượng tái định hình cấu trúc thanh khoản

Một minh chứng rõ nét cho quá trình tổ chức hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam là sự xuất hiện và gia tăng ảnh hưởng của phương thức giao dịch định lượng. Thống kê tại Chứng khoán SSI cho thấy các quỹ đầu tư định lượng hiện đóng góp tới 50% khối lượng giao dịch của nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài.

Mặc dù phát triển mạnh tại các công ty chứng khoán lớn, tỷ trọng giao dịch định lượng trên toàn thị trường Việt Nam hiện mới chỉ đạt khoảng 6,6% tổng thanh khoản. Con số này vẫn còn khoảng cách rất xa so với mức 50% tại thị trường Mỹ hay 35% tại thị trường châu Âu. Sự chênh lệch lớn này cho thấy dư địa phát triển và cơ hội mở rộng quy mô của phương thức giao dịch định lượng tại Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn.

Sự bành trướng của dòng tiền định lượng mang lại những giá trị cốt lõi cho việc duy trì sự ổn định của thị trường. Nhờ các thuật toán giao dịch hiện đại, phương thức này cung cấp nguồn thanh khoản dồi dào và liên tục, giúp các nhà đầu tư tổ chức dễ dàng mở hoặc đóng vị thế với khối lượng lớn. Trên một thị trường mang nặng tính cá nhân như Việt Nam, các chiến lược đầu tư trung lập thị trường hoặc hồi quy về trung bình của quỹ định lượng sẽ đóng vai trò như một bộ đệm giảm xóc. Khi tâm lý đám đông dẫn đến các chuỗi bán tháo hoặc mua đuổi theo tin đồn, các thuật toán sẽ tự động giao dịch ngược xu hướng ngắn hạn để cân bằng lại thanh khoản.

Việc tích hợp sâu các quỹ định lượng vào cấu trúc giao dịch đang biến thị trường Việt Nam trở nên chuyên nghiệp và kết nối chặt chẽ hơn với hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Sự thay đổi trong cơ cấu dòng tiền cùng nền tảng hạ tầng đang dần hoàn thiện khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vận hành theo những chuẩn mực mới, khác biệt hoàn toàn so với chu kỳ phát triển trước đây.