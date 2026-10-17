Đôn đốc xử lý các điểm rào chắn ảnh hưởng đến giao thông tại Hà Nội

Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp quản lý quy hoạch, đầu tư và khai thác kết cấu hạ tầng.

Hà Nội rào chắn nhiều phố trung tâm để thi công cống chống ngập

Qua đó từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế.

Đồng thời đôn đốc tiến độ các công trình, sớm tháo dỡ rào chắn tại những vị trí ảnh hưởng lớn đến lưu thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng tăng cường điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện phù hợp với tình hình thực tế, vừa bảo đảm điều kiện thi công, vừa hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu tại các dự án, nhất là công trình triển khai theo lệnh khẩn cấp.

Các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị cũng được chú trọng, góp phần giảm tác động của hoạt động thi công đến đời sống người dân.