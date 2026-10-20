Đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – năm 2026

Vườn hoa tại Đà Lạt

Đột phá không gian hoa và lan tỏa chiến dịch cộng đồng

Thực hiện Kế hoạch số 9104/KH-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã chủ trì tham mưu, triển khai hai nội dung cốt lõi: Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” và Chương trình “Không gian hoa”.

Đến nay, chiến dịch đã được phát động rộng rãi tới 124 xã, phường, các sở, ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn. Nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị tươi đẹp và đồng bộ, đơn vị đã tham mưu ban hành 20 văn bản hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn, trồng và chăm sóc các giống hoa, cây cảnh phù hợp.

Đối với Chương trình “Không gian hoa”, Chi cục đã lấy ý kiến đóng góp từ 11 đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, công tác phối hợp trang trí được tiến hành chặt chẽ: thống nhất mô hình maket 3D với Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và mô hình điểm nhấn tại Đài phun nước trung tâm Đà Lạt do Công ty TNHH Dalat Hasfarm thực hiện. Công tác theo dõi tiến độ và giám sát thực địa đang được duy trì thường xuyên để báo cáo Thường trực Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo lễ hội.

Làm rõ chức năng, tránh chồng chéo nhiệm vụ

Cùng với việc đôn đốc tiến độ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có báo cáo gửi Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm rõ việc phân công nhiệm vụ đối với các sự kiện triển lãm quốc tế trong khuôn khổ Festival.

Cụ thể, đối với 03 chương trình trọng điểm gồm: Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; Triển lãm quốc tế hoa Lan Hồ Điệp Lâm Đồng; và Triển lãm hoa tươi nghệ thuật quốc tế, Chi cục đề xuất giữ nguyên phân công cho Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổ chức.

Căn cứ theo các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hiện hành (Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND và Quyết định số 952/QĐ-SNNMT), Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế và phát triển thị trường. Trong khi đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập trung vào khâu quản lý sản xuất ban đầu. Việc phân định rõ ràng này giúp phát huy đúng thế mạnh chuyên môn, tránh tình trạng chồng chéo hay bỏ sót công việc trong quá trình chuẩn bị.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng kiến nghị Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, ban chức năng (Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở) rà soát toàn bộ quy trình công việc, đồng thời thống nhất đơn vị chủ trì nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản nhằm đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả cao nhất cho kỳ Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Với sự chủ động, bài bản trong công tác tham mưu và phối hợp, các không gian hoa rực rỡ cùng các chương trình triển lãm tầm cỡ quốc tế hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một kỳ lễ hội ấn tượng và tràn ngập sắc màu tại thành phố ngàn hoa./.