Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Các đại biểu dự họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh là hơn 7.866 tỷ đồng, trong đó, gần 1.978 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm trước chuyển sang và hơn 5.887 tỷ đồng vốn năm 2026. Đến ngày 26/10, toàn tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 7.457 tỷ đồng, đạt 94,81% tổng kế hoạch vốn được giao; giải ngân hơn 4.260 tỷ đồng, đạt 54,2% tổng kế hoạch vốn và 57,1% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Tỷ lệ giải ngân của Sơn La xếp thứ 26/34 tỉnh, thành phố, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (66,6%). Số vốn chưa giải ngân còn hơn 3.605 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu tại cuộc họp.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao cho 101 chủ đầu tư, đơn vị, trong đó có 75 UBND xã, phường, các ban quản lý dự án và 11 chủ đầu tư khác. Đến ngày 26/10, một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân khá, như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 87,6%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh đạt 72,7%; Công an tỉnh đạt 71,6%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đạt 64,6%. Đối với cấp xã, phường, phường Mộc Sơn đạt 120% kế hoạch vốn được giao; xã Tạ Khoa đạt trên 80%; xã Mai Sơn đạt 72%; xã Yên Châu đạt 71,4%.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, toàn tỉnh còn 34 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, trong đó, 22 xã chưa phát sinh giải ngân, gồm: Chiềng Hoa, Nậm Lầu, Bình Thuận, Long Hẹ, Chiềng Mai, Yên Sơn, Phiêng Khoài, Chiềng Hặc, Đoàn Kết, Lóng Sập, Tân Yên, Song Khủa, Gia Phù, Tân Phong, Tà Xùa, Xím Vàng, Pắc Ngà, Chiềng Sại, Bó Sinh, Nậm Ty, Chiềng Khoong và Chiềng Sơ.

Một số địa phương, ban quản lý dự án có số vốn chưa giải ngân lớn, tiến độ còn chậm, như: UBND xã Vân Hồ còn 208,8 tỷ đồng chưa giải ngân, tỷ lệ giải ngân đạt 45,3%; UBND phường Mộc Châu còn trên 180 tỷ đồng, đạt 24,3%; UBND phường Vân Sơn còn gần 118 tỷ đồng, đạt 8,3%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh còn gần 511 tỷ đồng, đạt 45,4%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Mộc Châu còn gần 79 tỷ đồng, đạt 14,1%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao; đồng thời, phê bình các chủ đầu tư, đơn vị có tiến độ giải ngân chậm, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; không để dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào tháng 12.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp danh sách các chủ đầu tư, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của tỉnh mà không có lý do chính đáng, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 31/10. Đồng thời, rà soát, kiên quyết thu hồi, điều chuyển vốn trước ngày 15/11/2026 đối với các dự án không có khả năng giải ngân để bố trí cho các công trình cấp thiết khác.