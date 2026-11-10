Đôn đốc tiến độ giải ngân đầu tư công và các chỉ tiêu an sinh xã hội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND 7 xã, phường: Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và Tân Hiệp.

Báo cáo tại buổi làm việc, đối với chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ miễn phí, phường An Hải và phường Hội An đã hoàn thành 100%; phường Ngũ Hành Sơn, phường Sơn Trà và xã Tân Hiệp đạt tỷ lệ trên 90%.

Về chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, 5/7 địa phương nêu trên đã hoàn thành chỉ tiêu bao phủ, tiêu biểu là xã Tân Hiệp đạt 100%. Riêng phường An Hải đạt 94,55% và phường Sơn Trà đạt 94,37%.

Đối với chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2026, các phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn và xã Tân Hiệp đã hoàn thành và vượt mức đề ra. Tuy nhiên, 3 phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây hiện vẫn chưa đạt chỉ tiêu.

Lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Về giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các xã, phường trên địa bàn thành phố đến nay đạt 71,65%. Dù vậy, một số địa phương dự họp có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân chung, cụ thể: Hội An Đông (68,77%), Hội An (68,49%), Hội An Tây (57,67%) và Tân Hiệp (42,30%).

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu Chủ tịch UBND các phường Hội An Đông và Hội An Tây tập trung rà soát người dân chưa được khám sức khỏe, phối hợp cơ sở y tế tổ chức khám bổ sung, phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 1/12/2026.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý 26 xã, phường trên toàn thành phố chưa đạt tiến độ khám sức khỏe cần khẩn trương lập danh sách, bố trí nhân lực, thời gian và địa điểm khám thuận lợi.

Đặc biệt, các địa phương miền núi chưa hoàn thành chỉ tiêu phải chủ động phương án tổ chức phù hợp với điều kiện thời tiết, giao thông, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Về chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, lãnh đạo thành phố yêu cầu các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây nghiêm túc rà soát nguyên nhân; trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, xác định cụ thể số lượng, nhóm đối tượng cần vận động và tiến độ từng tuần.

Người dân phường Hội An Đông tham gia khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Phường Hội An Đông

Đối với đầu tư công, các địa phương cần chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công, hoàn thành thủ tục thanh quyết toán; rà soát, báo cáo đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 từ các dự án giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn theo Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, các xã, phường cần quyết liệt giải ngân kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.