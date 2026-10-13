Họp đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khối văn hóa – xã hội năm 2026

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khối văn hóa - xã hội năm 2026, gồm: Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viện đảm nhận chức năng vùng; bổ sung cơ sở vật chất và hoàn thiện khuôn viên Trường THPT Chuyên Sơn La; bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Thảo Nguyên; xây dựng, nâng cấp cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; xây dựng đoạn tuyến từ đường Trường Chinh (nút giao với đường 3/2) đi khu đô thị An Phú, phường Tô Hiệu; đầu tư xây dựng Nhà hát tỉnh Sơn La; bổ sung cơ sở vật chất Khu liên hợp thể thao tỉnh Sơn La; 5 dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng xổ số kiến thiết.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại cuộc làm việc.

Đến nay, chủ đầu tư các dự án đã làm việc với các sở, ngành, đơn vị tư vấn về phương án đầu tư xây dựng, quy hoạch; tổ chức thẩm định, đánh giá tác động môi trường; phương án thiết kế thi công, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, rà soát các điều kiện về đất đai, điều kiện xây dựng, nguồn vốn và các điều kiện pháp lý theo quy định.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Về khó khăn, vướng mắc, hiện nay một số dự án chưa hoàn thiện phương án xây dựng, kiến trúc, sử dụng đất và các chỉ tiêu kỹ thuật công trình. Có dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa triển khai thi công, tỷ lệ giải ngân thấp, dẫn đến nguy cơ phải thu hồi phần lớn kế hoạch vốn đã bố trí. Bên cạnh đó, một số dự án trong lĩnh vực y tế phải điều chỉnh quy mô đầu tư để phù hợp với tổng mức vốn được giao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định; nghiên cứu kỹ phương án, tổng mức và phân kỳ đầu tư; đánh giá tác động đến các công trình hiện có; bảo đảm việc đầu tư tuân thủ quy định pháp luật, phát huy hiệu quả nguồn vốn, tiết kiệm và chống lãng phí.