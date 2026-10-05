Đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở xã hội tại 3 phường Nông Trang, Việt Trì, Thanh Miếu

Chủ đầu tư Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 (phường Nông Trang) báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án với đoàn công tác.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế 7 dự án nhà ở xã hội, gồm: Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 (phường Nông Trang); Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc - Khu Quế Trạo (phường Việt Trì); 5 dự án thuộc phường Thanh Miếu (Khu nhà ở xã hội Tiên Cát, Khu nhà ở xã hội Ngọc Hà, Khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công, Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu, Khu nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu).

Qua kiểm tra, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn cơ bản được các chủ đầu tư triển khai theo kế hoạch; một số dự án đã đạt khối lượng xây dựng cao, bảo đảm tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, một số dự án còn chậm tiến độ so với yêu cầu, chủ yếu do vướng mắc về mặt bằng, địa chất, điều kiện thi công, giá vật liệu và nguồn nhân lực.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ và phương án thi công Nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu.

Tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, mặt bằng thi công chật hẹp, tiếp giáp khu dân cư và đường giao thông; một số hộ dân còn cản trở việc triển khai các hạng mục phụ trợ. Thời tiết mưa kéo dài cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao so với giá công bố, làm tăng chi phí đầu tư và gây áp lực cho việc bảo đảm tiến độ dự án.

Chủ đầu tư huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu.

Ghi nhận các ý kiến, đoàn công tác đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động. Đặc biệt, cần chú trọng công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm hệ thống thoát nước trong mùa mưa; quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng phải thực hiện đúng quy định, không để rơi vãi, ảnh hưởng đến môi trường và giao thông.

Các đơn vị cũng cần thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho công nhân; quan tâm bảo đảm đời sống, điều kiện sinh hoạt, góp phần hạn chế phát sinh các vấn đề xã hội trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư và đơn vị thi công, đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.