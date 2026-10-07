Đôn đốc tiến độ các dự án khu đô thị tại Bắc Ninh

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trên địa bàn phường Tam Sơn và phường Tiên Du đang triển khai 2 dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại tiểu khu 112.1 và 112.3. Cả hai dự án đều đã cơ bản hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang chậm khoảng 6 tháng so với tiến độ hợp đồng.

Chủ tịch UBND phường Tiên Du Nguyễn Minh Khoa cho biết, đối với tiểu khu 112.1 thuộc địa bàn phường Tiên Du, dự án có diện tích khoảng 299 ha, quy mô dân số khoảng 26.903 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 19.714 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 2.714 hộ dân thuộc 4 tổ dân phố. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.096 hộ tại 3 tổ dân phố với diện tích khoảng 149,72 ha, đạt hơn 50% tổng diện tích dự án. Đến ngày 20/9, đã chi trả cho 543 hộ với diện tích khoảng 55,2 ha, tổng số tiền khoảng 311 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Sơn Nguyễn Tiến Vụ cho biết, tại tiểu khu 112.3 thuộc phường Tam Sơn, dự án có diện tích khoảng 199 ha, quy mô dân số khoảng 7.637 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 11.171 tỷ đồng. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.506/2.526 hộ, diện tích khoảng 183 ha, tương đương 92,4% diện tích dự án. Tuy nhiên, mới có 1.124 hộ nhận tiền, với diện tích khoảng 69,39 ha; kinh phí đã chi trả gần 392 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ giải phóng mặt bằng còn khó khăn do một bộ phận người dân chưa đồng thuận, chưa phối hợp thực hiện kiểm đếm, nhận thông báo thu hồi đất hoặc nhận tiền bồi thường; một số trường hợp còn có ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ. Bên cạnh đó, tại tiểu khu 112.3, việc bố trí quỹ đất mới và di chuyển Nghĩa trang Nhân dân Tổ dân phố Hồi Quan với hơn 500 ngôi mộ còn nhiều khó khăn; một số trường hợp có đất hợp pháp bị thu hồi nhưng đang sinh sống ở nơi khác, liên quan đến chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm…

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của các đại biểu, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển đô thị, tạo dựng không gian cảnh quan, văn hóa, vui chơi, giải trí và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Do đó, các địa phương, sở, ngành và đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm các dự án được triển khai theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá các phường Tiên Du và Tam Sơn thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu hai địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời thực hiện đúng quy định pháp luật, thống nhất quan điểm không đặt vấn đề hỗ trợ ngoài chính sách đã được quy định, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Trước mắt, 2 phường phải rà soát cụ thể từng khu vực, nhất là những khu vực đạt khối lượng lớn về giải phóng mặt bằng, từ đó xây dựng tiến độ chi tiết để thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích để người dân, nhất là cán bộ, đảng viên hiểu rõ và gương mẫu chấp hành chủ trương, đồng thuận thực hiện. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, cần tập trung tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chỉ đạo ưu tiên nhân lực cho công tác kiểm đếm, lập và hoàn thiện phương án, chi trả bồi thường, hỗ trợ. Những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân cần được xem xét, giải quyết kịp thời, trên cơ sở quy định pháp luật và điều kiện thực tế.