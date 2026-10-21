Đôn đốc tiến độ 30 dự án trọng điểm về văn hóa, y tế, xã hội trên địa bàn Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong đó, nhiều dự án liên quan lĩnh vực y tế như: Bệnh viện Đà Nẵng mở rộng, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ; Đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc tỉnh Quảng Nam; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Khối hành chính, hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam...

Nhiều dự án nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử, điểm phục vụ du lịch như: Phục hồi và phát huy giá trị lịch sử cách mạng Rừng dừa Bảy Mẫu; Tôn tạo di tích Cây Thông Một - địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; Cải tạo lối đi bộ xuống Bãi Chồng; Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An; Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Mộ Bình hương xử sĩ Mạc Trường Thành; Tu bổ đình Thanh Đông; Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Túy Loan; Hạ tầng điểm du lịch Trà Nhiêu...

Một số dự án, công trình phục vụ dân sinh được triển khai trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, phường Hội An Tây, xã Tân Hiệp…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, đây là những dự án động lực, trọng điểm, góp phần phát triển lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cùng các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư trong năm 2026, chậm nhất là đầu năm 2027.