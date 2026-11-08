Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công tại 3 xã Đông Khê, Kim Đồng, Thạch An

Xã Đông Khê có tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 15,79 tỷ đồng, đến ngày 7/11, giải ngân hơn 13,163 tỷ đồng, đạt 83,3%. Một số công trình đang được tập trung thi công, trong đó, công trình cấp nước sinh hoạt khu vực trung tâm đạt khối lượng ước khoảng 87%, công trình nhà bia và nhà văn hóa trung tâm Đông Khê đạt khoảng 40%. Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, quản lý chợ Đông Khê và khai thác các trụ sở dôi dư tiếp tục được thực hiện.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Hoàn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với xã Thạch An, trong tổng số 29 chỉ tiêu tăng trưởng được giao, lĩnh vực nông nghiệp có 6 chỉ tiêu dự kiến đạt, 8 chỉ tiêu dự kiến chưa đạt; lĩnh vực công nghiệp có 5/6 chỉ tiêu dự kiến đạt. Địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, chế biến và nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 8,29 tỷ đồng, đến ngày 6/11, giải ngân gần 2,83 tỷ đồng, đạt 34,125%. Đối với vốn sự nghiệp các chương trình MTQG, tỷ lệ giải ngân ở một số chương trình còn thấp, trong đó, vốn giao năm 2026 là 1,68 tỷ đồng chưa phát sinh giải ngân.

10 tháng năm 2026, xã Kim Đồng, chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 7/11 đạt hơn 1,29 tỷ đồng, bằng 237,51% dự toán đầu năm; nguồn vốn đầu tư thuộc các chương trình MTQG giải ngân hơn 3,43 tỷ đồng, đạt 84,4%, vốn khắc phục thiên tai giải ngân hơn 8,43 tỷ đồng, đạt 55,05%.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu trao đổi, làm rõ tình hình thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, tiến độ triển khai từng dự án; công tác giải ngân và những khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương; giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian còn lại của năm...

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Hoàn đề nghị UBND 3 xã tiếp tục rà soát, đánh giá sát khả năng hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế; tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đối với công tác đầu tư công và các chương trình MTQG, cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, giải ngân; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và kế hoạch giải ngân vốn năm 2026.

Trước đó, Đoàn công tác kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn 3 xã, nắm tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và những vướng mắc tại cơ sở.