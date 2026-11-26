Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến ngày 23-11, số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.360 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm. Tổng số nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo báo cáo của cơ quan Thuế là hơn 828 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 686 tỷ đồng, tiền thuê đất gần 65 tỷ đồng và tiền bổ sung hơn là 76,4 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện các nhà đầu tư báo cáo, giải trình tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; làm rõ số tiền phải nộp, đã nộp, còn nợ, nguyên nhân chậm nộp và thời gian dự kiến hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đại biểu dự Hội nghị.

Lãnh đạo các xã, phường cũng báo cáo tiến độ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đại diện phường Quan Triều phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hậu yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung, quyết liệt triển khai công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến giao đất, xác định giá đất và thông báo nghĩa vụ tài chính.

Đối với các nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, chủ động khắc phục tình trạng chậm nộp. Các cơ quan chức năng tăng cường đôn đốc, xử lý nợ theo quy định, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.