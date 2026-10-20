Đôn đốc nhà thầu tăng tốc thi công trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng (ở giữa) cùng Ban Giám đốc kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công Dự án xây dựng trụ sở Đài PTTH Lâm Đồng (nay là Báo và PTTH Lâm Đồng) chiều 20/10

Chiều 20/10, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng cùng Ban Giám đốc đã kiểm tra công trường, làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan nhằm đôn đốc tiến độ dự án xây dựng trụ sở Đài Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trước đây (nay là trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng).

Dự án được đầu tư từ ngân sách tỉnh với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng, triển khai tại đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Công trình gồm: khối nhà làm việc 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, tháp truyền hình cao 98,5 m cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phim trường và trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn đề nghị nhà thầu bám sát tiến độ đã cam kết, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, trong tổng số 27 gói thầu thuộc dự án, có 22 gói đã hoàn thành, 5 gói đang triển khai. Riêng gói thầu số 8, gồm thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình đến nay đã giải ngân theo khối lượng đạt trên 82%, còn lại giá trị hợp đồng gần 30 tỷ đồng.

Một số hạng mục chính như: kết cấu, tháp truyền hình, hệ thống điện, thang máy và trạm biến áp đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều phần việc vẫn còn chậm, nhất là hoàn thiện kiến trúc khối nhà chính, mái tạo hình, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí, hạ tầng ngoài nhà, sân đường và các công trình phụ trợ.

Hiện dự án xây dựng trụ sở Báo và PTTH tỉnh (đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã hoàn thành cơ bản, các khối lượng còn lại chủ yếu là hoàn thiện khối nhà chính, hạ tầng kỹ thuật, điều hoà không khí và một số hạng mục khác

Đáng chú ý, tiến độ gói thầu chính đã nhiều lần được gia hạn. Chủ đầu tư cũng đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng với tổng số tiền hơn 1,33 tỷ đồng. Trong khi đó, thời gian hoàn thành theo tiến độ gia hạn đến ngày 30/10/2026 không còn nhiều, đòi hỏi nhà thầu phải có giải pháp tăng tốc rõ rệt.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huy Toàn ghi nhận nỗ lực của nhà thầu trong việc đẩy nhanh thi công thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại lớn, thời gian thực hiện gấp nên các đơn vị cần tập trung cao độ, không để tiến độ tiếp tục chậm.

Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục; phân công cụ thể trách nhiệm, kiểm soát tiến độ hằng ngày và báo cáo thường xuyên những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.

Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi khối lượng thực hiện, lập biên bản đối với các phần việc chậm tiến độ.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn cùng Ban Giám đốc làm việc với các đơn vị liên quan, nhà thầu để nghe báo cáo, cam kết thực hiện tiến độ công trình

Đặc biệt, chủ đầu tư đề nghị nhà thầu cần ưu tiên thi công cuốn chiếu, sớm hoàn thành các phòng chức năng, khu vực mặt tiền trụ sở và phim trường, tạo điều kiện để chủ đầu tư chuyển trang thiết bị từ trụ sở cũ sang trụ sở mới trong đầu tháng 11/2026.

Đối với khối lượng đã thi công đủ điều kiện nghiệm thu, chủ đầu tư sẽ phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thực hiện giải ngân theo quy định, tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục huy động nguồn lực.

Phối cảnh trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng khi hoàn thành

Báo và PTTH Lâm Đồng sẽ rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Trường hợp nhà thầu tiếp tục không bảo đảm tiến độ theo cam kết, chủ đầu tư sẽ xem xét xử lý theo các điều khoản của hợp đồng đã ký theo quy định.