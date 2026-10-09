Đôn đốc giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Nghệ An

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 130 phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh. Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài Chính, Dân tộc và Tôn giáo đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu

Theo báo cáo, nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Nghệ An kéo dài thực hiện sang năm 2026 là 774.528 triệu đồng.

Tính đến ngày 8/10/2026, tổng kế hoạch vốn kéo dài của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 243.853 triệu đồng, đạt 33,39% kế hoạch, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh là 70,90%.

Trong đó, Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã giải ngân 13.780 triệu đồng, đạt 21,68% kế hoạch; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 190.725 triệu đồng, đạt 38,7% kế hoạch; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân 39.348 triệu đồng, đạt 22,62% kế hoạch.

Đại diện các sở, ngành, địa phương dự họp tại điểm cầu chính. Ảnh: Hoàng Hiếu

Ông Lê Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đối với vốn sự nghiệp được phép kéo dài sang năm 2026 là hơn 1.498 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng kế hoạch vốn kéo dài của 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được trên 540 tỷ đồng, mới đạt 38,43% kế hoạch.

Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai báo cáo tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Ảnh: Hoàng Hiếu

Qua nghe báo cáo của các sở, ngành, phường, xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá, kết quả triển khai thực hiện các chương trình vẫn chưa đạt yêu cầu, tiến độ còn chậm, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, một số địa phương chưa thực sự sâu sát, chưa dành đủ tâm huyết và trách nhiệm cho công việc; việc nắm bắt, nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và cơ quan chuyên môn chưa đầy đủ. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương chưa chặt chẽ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo ở một số nơi còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ kế hoạch, chỉ tiêu được giao trong năm; xác định rõ nội dung đã giải ngân, nội dung đang triển khai, nội dung đang trình phê duyệt, những công trình chưa thể triển khai và những dự án có nguy cơ không giải ngân được trong năm.

Trên cơ sở đó, các địa phương phải báo cáo đầy đủ các khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề vượt thẩm quyền cần tỉnh hướng dẫn, giải quyết trước ngày 20/10. Đồng thời, đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xác định rõ địa bàn, lĩnh vực phụ trách và trách nhiệm trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương. Việc phân công phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Trường hợp đã được giao nhiệm vụ nhưng không thực hiện hoặc thực hiện thiếu trách nhiệm, phải xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình tương tự như việc theo dõi, chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tuần, báo cáo định kỳ theo yêu cầu; bảo đảm số liệu chính xác, phản ánh đúng tiến độ triển khai và giải ngân của từng chương trình, dự án.

Tinh thần chung là phải sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ. Từ tỉnh đến cơ sở, từng sở, ngành, từng địa phương và từng thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch giải ngân đã đề ra.