Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ một số dự án giao thông khu vực Vĩnh Phúc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường tỉnh 304 kéo dài, qua địa bàn các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng có chiều dài 6km, được khởi công xây dựng từ cuối tháng 2/2022. Đến nay, giá trị khối lượng xây lắp thực hiện đạt 118,403 tỷ đồng/422,181 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng vẫn còn ý kiến về giá bồi thường, diện tích, nguồn gốc đất; một số diện tích mặt nước chưa được hỗ trợ đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Dự án xây dựng tuyến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc (đoạn từ đường Vành đai 4 đến điểm giao với đê tả sông Phó Đáy) có chiều dài 4,12km, tổng mức đầu tư 343,570 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 10/2026. Hiện nay, dự án chưa hoàn thành các thủ tục xây dựng nên chủ đầu tư chưa thể triển khai xây dựng khu tái định cư và hạng mục dịch chuyển đường dây thông tin tín hiệu đường sắt.

Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao Bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt) dài 6,97km, tổng mức đầu tư trên 368 tỷ đồng.

Đến nay, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, công trình tại những vị trí được bàn giao mặt bằng. Trong đó, giai đoạn 1 đã cơ bản thi công xong 6,95km/7km; đã thông tuyến đoạn từ nút giao đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường Phan Trọng Tuệ. Giai đoạn 2, dự án đã cơ bản thông tuyến 2,4km/3km; còn khoảng 0,6km đang vướng mặt bằng.

Đoàn công tác kiểm tra Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao Bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt).

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại; đồng thời cho phép quyết toán đối với các hạng mục độc lập, các tiểu dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc đoạn từ KCN Khai Quang, phường Vĩnh Yên đến đường 36m KCN Bình Xuyên đi KCN Bá Thiện), sau 4 năm khởi công, dự án đã được bàn giao 10,03ha/21,5ha mặt bằng.

Tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, các đơn vị đã thi công xong kết cấu cầu, bản mặt cầu thuộc hạng mục cầu vượt Đường tỉnh 10B và hạng mục cầu Sông Cánh; thi công đắp nền K95 được 1,45km/5,109km đường giao thông. Đồng thời, đã khởi công xây dựng 2 khu tái định cư. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 102,6 tỷ đồng/427,1 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 10/2026 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện từng phần việc; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.