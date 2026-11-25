Dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 2/11, 65/65 xã, phường đã rà soát, gửi danh sách người còn phải khám sức khỏe bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ đề ra.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tiến độ thực hiện khám sức khỏe toàn dân và tạo lập sổ sức khỏe điện tử

Về tạo lập sổ sức khỏe điện tử, đến ngày 23/11, toàn tỉnh đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) vào VNeID cho 516.113 trường hợp, đạt 59,54% dân số thường trú, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đến ngày 23/11, toàn tỉnh đã khám cho 689.895 người, đạt 97,88%, tăng 41,78% so với ngày 23/10, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Hiện nay, các xã, phường tiếp tục rà soát, tổ chức khám cho người dân chưa được khám, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn trong triển khai thực hiện tổ chức khám sức khỏe, tích hợp thẻ BHYT vào VNeID, tạo lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử như: quá trình chuyển dữ liệu khám lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế còn vướng một số hồ sơ báo lỗi, thiếu thông tin để cơ sở y tế xác định hồ sơ và xử lý; chưa có hướng dẫn về tiêu chí và cách tổng hợp, liên thông dữ liệu để xác định những trường hợp đã khám, chữa bệnh bằng BHYT hoặc đã khám theo các hình thức khác được tính vào kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí...

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành, xã, phường trong việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân và tạo lập sổ sức khỏe điện tử.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Nghị quyết số 72-NQ/TW. Trước mắt, các tổ công tác tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ những địa bàn có tỷ lệ khám và tích hợp thẻ BHYT vào VNeID còn thấp.

Các xã, phường tiếp tục rà soát, vận động, tổ chức khám cho người dân chưa được khám, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% vào ngày 30/11, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất kinh phí khám sức khỏe. HĐND tỉnh tăng cường giám sát tại các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu khám, tập trung vào các xã có tỷ lệ khám và tạo lập sổ sức khỏe điện tử còn thấp.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành phối hợp với Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ tích hợp thẻ BHYT trên VNeID; tăng cường tuyên truyền và kịp thời xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

UBND tỉnh, Sở Y tế tham mưu mốc hoàn thành đồng bộ kết quả khám lên VNeID; xây dựng lộ trình khám sức khỏe năm 2027 theo từng quý để các xã, phường, cơ sở y tế chủ động thực hiện. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các nội dung sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo.