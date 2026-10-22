Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ 30 dự án trọng điểm về văn hóa- xã hội

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp.

Theo đó, các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa gồm có: Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An; Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích mộ Bình Hương Xử Sĩ Mạc Trường Thành; Tu bổ đình Thanh Đông; Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Túy Loan; Hạ tầng điểm du lịch Trà Nhiêu; Phục hồi và phát huy giá trị lịch sử cách mạng Rừng dừa Bảy Mẫu; Tôn tạo di tích Cây Thông Một - địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; Cải tạo lối đi bộ xuống Bãi Chồng; Cầu gỗ kết nối đường Bạch Đằng và đường Công Nữ Ngọc Hoa; Nâng cấp, cải tạo rạp Lê Độ giai đoạn 2...

Lĩnh vực y tế có các dự án sau: Bệnh viện Đà Nẵng mở rộng, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Khối hành chính, hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; Đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam... Cùng với đó là các dự án phục vụ dân sinh được triển khai trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, phường Hội An Tây, xã Tân Hiệp, Quế Thọ như điểm dừng chân và kết hợp bãi giữ xe cà-phê Tình thương (Hội An Tây), mở rộng sân vận động xã Quế Thọ, cải tạo nâng cấp đường Lưu Quang Vũ (Ngũ Hành Sơn) ...

Sau khi nghe báo cáo tiến độ và các ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua. Nhấn mạnh đây là những dự án động lực, trọng điểm, góp phần phát triển văn hóa, du lịch, y tế và xã hội của thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các đơn vị quyết liệt triển khai để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cùng các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai công việc, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, chậm nhất là ngày 15-1-2027.