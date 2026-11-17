Hai nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ được đôn đốc sử dụng là nền tảng AI luật do Công ty cổ phần MISA và Công ty cổ phần Truyền thông luật Việt Nam (LuatVietnam.vn) phát triển và nền tảng Clex do Tập đoàn Công nghệ CMC phát triển. Hai nền tảng này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá và lựa chọn, đáp ứng yêu cầu triển khai trên phạm vi cả nước, trọng tâm phục vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Giao diện AI công vụ do Công ty cổ phần MISA và Công ty cổ phần Truyền thông luật Việt Nam (LuatVietnam.vn) phát triển.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp lập danh sách và hoàn tất việc khởi tạo tài khoản sử dụng nền tảng AI công vụ cho 14.244 cán bộ, công chức, viên chức, gồm 3.982 tài khoản thuộc khối sở, ban, ngành, 10.127 tài khoản thuộc khối xã, phường và 135 tài khoản thử nghiệm trước đó. Tuy nhiên, qua rà soát số liệu theo dõi, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập và khai thác các nền tảng phục vụ chuyên môn hằng ngày vẫn còn hạn chế. Cụ thể, trên nền tảng LuatVietnamMisa, tỷ lệ sử dụng mới đạt 1,7% (146 người dùng trên tổng số 8.758 tài khoản đã cấp).

Việc đôn đốc sử dụng nền tảng nhằm thực hiện các chỉ tiêu tại Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, các chỉ tiêu được nêu, gồm: 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản và được đào tạo sử dụng nền tảng trợ lý AI công vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo trong công việc hằng tuần và 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Công văn số 4875 đôn đốc sử dụng Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ