Đón đoàn võ cổ truyền Gia Lai trở về từ Italia

Diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10, Giải vô địch trẻ và vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026 quy tụ khoảng 600 trọng tài, HLV và VĐV đến từ 45 quốc gia.

﻿

Các thành viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định chúc mừng đoàn võ cổ truyền Gia Lai trở về sau hành trình thi đấu tại Italia. Ảnh: H.V

Tham dự giải, đội võ cổ truyền Việt Nam gồm 83 thành viên, do TS. Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Trong đó, đoàn Gia Lai góp mặt 15 thành viên, gồm: Đại võ sư Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm cán bộ đoàn; võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định làm trọng tài, 3 HLV và 10 VĐV.

Các VĐV đội tuyển võ cổ truyền Gia Lai trở về trong niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Italia. Ảnh: H.V

Tranh tài tại giải, các VĐV đội tuyển võ cổ truyền Gia Lai đã thi đấu thành công và giành thành tích nổi bật với 10 huy chương vàng (HCV), gồm 7 HCV quyền thuật và 3 HCV đối kháng.

Gia đình của HLV, VĐV cũng có mặt chia sẻ niềm vui cùng các VĐV. Ảnh: H.V

Tại sân bay, lãnh đạo, HLV và VĐV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã gửi lời chúc mừng những nỗ lực của toàn đội trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại giải.

Với các VĐV, chuyến thi đấu tại Italia là dịp được gặp gỡ, cọ xát trong môi trường quốc tế và tranh tài cùng những võ sĩ đến từ nhiều quốc gia, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu; đồng thời góp phần quảng bá những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Kết quả đạt được tiếp tục ghi nhận chất lượng của lực lượng võ cổ truyền Gia Lai trên đấu trường quốc tế, đồng thời tiếp thêm động lực để các VĐV hướng đến những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Về kết quả chung, ở giải vô địch thế giới, đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn với 30 HCV và 1 HCB. Pháp xếp thứ hai với 18 HCV, 12 HCB, 6 HCĐ; Italia đứng thứ ba với 16 HCV, 30 HCB và 25 HCĐ. Tại Giải vô địch trẻ thế giới, Pháp đứng nhất toàn đoàn với 13 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ; Italia xếp thứ hai với 9 HCV, 10 HCB, 13 HCĐ; Nga đứng thứ ba với 4 HCV.