Đồn đoán về việc Mỹ lại ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

Khói và lửa bốc lên sau loạt tiếng nổ ở Kiev, Ukraine ngày 2/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các vụ việc tương tự từng xảy ra, song việc không nhận được cảnh báo lần này đã làm dấy lên những đồn đoán rằng Washington có thể đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao ngày càng gia tăng.

Ngày 13/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine không nhận được thông tin cảnh báo trước từ các đối tác về những tên lửa đang lao tới. Ông nhấn mạnh rằng nguồn tin tình báo này đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Không quân Ukraine cho biết các hệ thống radar của lực lượng đã phát hiện tên lửa đang bay tới nhưng không nhận được thông tin về việc chúng được phóng đi từ lãnh thổ Nga. Không quân Ukraine cho biết đang điều tra nguyên nhân cảnh báo không được đưa ra.

Sự bất định này xuất hiện trong bối cảnh có thông tin cho rằng Mỹ đe dọa sẽ đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo và bán vũ khí cho Ukraine, trừ khi Kiev ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Đáng chú ý, vào tháng 3/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm thời đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh xảy ra căng thẳng ngoại giao với Kiev. Cả hai hoạt động này sau đó đã được khôi phục sau các cuộc thảo luận giữa giới chức Mỹ và Ukraine tại Saudi Arabia.

Sự việc này cho thấy Washington có thể nhanh chóng biến hợp tác an ninh thành công cụ tạo đòn bẩy chính trị nhưng đồng thời phản ánh mức độ phụ thuộc của Ukraine vào năng lực Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, về vụ việc ngày 12/10, cố vấn Tổng thống Ukraine - ông Serhii Beskrestnov - cảnh báo không nên vội vàng liên kết sự việc này với khả năng Mỹ cắt giảm chia sẻ thông tin tình báo. "Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan tình báo của các đối tác không phát hiện được một vụ phóng tên lửa S-400. Vấn đề này có những khía cạnh kỹ thuật nhất định. Chúng ta không nên vội kết luận", ông viết trên Facebook.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng bác bỏ đồn đoán cho rằng Washington cố tình giữ lại thông tin tình báo. Ông Sybiha cho biết hoạt động hợp tác tình báo với Mỹ vẫn đang tiếp diễn, đồng thời lý giải rằng việc thiếu cảnh báo sớm là do Nga đã sử dụng “vũ khí đặc biệt".

Ủy ban châu Âu cũng nỗ lực xoa dịu những lo ngại về khả năng đình chỉ hợp tác tình báo, khi tuyên bố vào ngày 13/10 rằng theo thông tin họ nắm được, Washington chưa hề đe dọa cắt đứt việc chia sẻ thông tin tình báo hay ngừng bán vũ khí cho Ukraine.

Các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác cũng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, nhưng vẫn chưa rõ liệu các đồng minh châu Âu có thể bù đắp được đến mức nào nếu Mỹ lại tạm dừng hoạt động này.

Hiện tại, các quan chức Ukraine phần lớn khẳng định rằng hợp tác với Washington vẫn tiếp diễn và không có bằng chứng nào cho thấy việc thiếu cảnh báo vào ngày 12/10 là kết quả của quyết định cố ý nhằm giữ lại thông tin tình báo.

Bản thân Tổng thống Donald Trump vào ngày 13/10 khẳng định Mỹ vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine và đang phối hợp với cả Kiev lẫn Moskva để chấm dứt cuộc chiến.