Chính quyền của Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale được cho là đã thông báo với Trung Quốc việc không gia hạn thỏa thuận an ninh giữa hai nước. (Nguồn: ABC News)

Đài ABC của Australia dẫn các nguồn tin xác nhận, chính phủ của ông Wale đã thông báo với Bắc Kinh rằng Quần đảo Solomon sẽ không gia hạn thỏa thuận an ninh khi văn kiện này hết hiệu lực vào tháng 4/2027, sau thời hạn 5 năm.

Trước đó, báo Nine Newspapers đưa tin, Quần đảo Solomon đã thông báo với Trung Quốc về việc rút khỏi thỏa thuận. Văn kiện năm 2022 cho phép Trung Quốc luân phiên cử các đội huấn luyện cảnh sát tới quốc đảo Thái Bình Dương, đồng thời duy trì khoảng 24 cảnh sát Trung Quốc thường trực tại đây.

Quyết định trên được đưa ra trước thềm lễ ký Hiệp ước Australia-Quần đảo Solomon dự kiến diễn ra ngày 25/11, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Wale tới Canberra. Hiệp ước được kỳ vọng bao quát nhiều lĩnh vực, gồm an ninh, y tế, giáo dục, tư pháp, cơ sở hạ tầng và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Theo ABC, Australia dự kiến bổ sung 980 triệu AUD viện trợ cho Quần đảo Solomon, trong đó, 142 triệu AUD dành cho chính sách giáo dục miễn phí của ông Wale và 47,8 triệu AUD để cải thiện các điều kiện thị thực, đồng thời đáp ứng những đề nghị hỗ trợ an ninh từ Quần đảo Solomon.

Trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, Bắc Kinh luôn phát triển quan hệ với Quần đảo Solomon trên nguyên tắc bình đẳng. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc không tham gia cạnh tranh địa chính trị hay đối đầu theo khối trong hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương, trong đó có Quần đảo Solomon. Bên cạnh đó, sự hợp tác này cũng không nhằm vào hoặc chịu ảnh hưởng từ bất kỳ bên thứ ba nào.

Ông Quách kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương phát triển bền vững, đặt quyền tự chủ phát triển của các nước này lên hàng đầu. Theo ông, hợp tác cần cởi mở, bao trùm và không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Quần đảo Solomon, cựu Thủ tướng Manasseh Sogavare, cảnh báo việc từ bỏ thỏa thuận an ninh với Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Ông kêu gọi chính quyền mới của Quần đảo Solomon cần cân nhắc kỹ những lợi ích có thể mất đi trước khi đưa ra quyết định, đồng thời phải làm rõ lý do chấm dứt thỏa thuận, quá trình đánh giá trước khi quyết định và các cơ chế thay thế để bảo đảm tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ như trước đây.

Theo cựu Thủ tướng Sogavare, Quần đảo Solomon cần bảo vệ chủ quyền và duy trì "khả năng hợp tác với Trung Quốc, Australia, Mỹ và các nước khác mà không đánh mất quyền đưa ra những quyết định độc lập vì lợi ích của người dân”.

Ông Sogavare là người thúc đẩy ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc năm 2022, khi còn giữ chức Thủ tướng. Chính phủ của ông Wale trước đó đã công bố việc rà soát văn kiện này, trong đó có vai trò của Đội liên lạc cảnh sát Trung Quốc, đồng thời xác định Australia là đối tác an ninh chủ chốt của Quần đảo Solomon.