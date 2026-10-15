Đón đoàn đại biểu huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu do đồng chí Lê Nhật Thăng - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đón đoàn có đại diện lãnh đạo, cán bộ Văn phòng đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, Trung tâm Dịch vụ thuộc Ban; lãnh đạo, cán bộ các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Đồng chí Lê Nhật Thăng - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh thăm hỏi, tặng hoa chào mừng đồng chí Điền Hồng Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình và đoàn công tác sang thăm, làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Đoàn đại biểu huyện Kim Bình do đồng chí Điền Hồng Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và doanh nghiệp tỉnh Vân Nam.

Đón đoàn tại cầu Hữu nghị Việt - Trung, cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng.

Chuyến thăm, làm việc diễn ra trong 2 ngày (15 - 16/10), nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và huyện Kim Bình trong quản lý, điều hành cửa khẩu, phát triển hạ tầng khu vực cửa khẩu, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy kinh tế biên giới.

Đoàn thăm cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng.

Theo chương trình, đoàn sẽ khảo sát một số cơ sở sản xuất, điểm du lịch, vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh; tham dự Hội đàm luân phiên lần thứ 5 giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu và Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình, cùng tham dự Hội nghị giao lưu, kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).