Đón Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) tham dự Hội nghị xúc tiến, đầu tư thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026

Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) di chuyển qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại nông nghiệp linh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Đoàn đại biểu các sở, ngành tỉnh Lào Cai đón Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) sang tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Dương Trung Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân huyện Hà Khẩu làm Trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu; Cục Khoa học kỹ thuật và Nông nghiệp Nông thôn; Cục Xúc tiến Đầu tư huyện Hà Khẩu; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp nông nghiệp tiêu biểu của huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam) và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Ngay sau lễ đón tại cửa khẩu, Đoàn đại biểu Trung Quốc đã di chuyển về Trung tâm Hội nghị phường Lào Cai để tham dự các hoạt động chính thức của Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đón Đoàn đại biểu của huyện Hà Khẩu, (Trung Quốc) dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026.

Trước đó, từ ngày 2/11, đại diện một số doanh nghiệp của huyện Hà Khẩu đã tới Lào Cai để hoàn tất công tác chuẩn bị và trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Không gian gian hàng nông nghiệp của sự kiện.

Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026 là sự kiện đối ngoại kinh tế quan trọng. Chương trình góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp địa phương, đồng thời mở ra nhiều cơ hội giao thương, kết nối đầu tư và thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác, doanh nghiệp Trung Quốc.