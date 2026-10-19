Đón đoàn đại biểu Châu Văn Sơn (Trung Quốc) sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng tại khu vực biên giới của tỉnh Lào Cai

Tham gia đón đoàn, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Bằng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai; lãnh đạo văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa, đón đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Châu Văn Sơn.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 - 21/10, đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam sẽ sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng tại khu vực biên giới của tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác về công tác tổ chức xây dựng đảng giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Ban Tổ chức Châu ủy Văn Sơn, tỉnh Vân Nam. Qua đó, tăng cường hợp tác, củng cố mối quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa 2 đơn vị.