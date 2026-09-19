Dồn dập phát hành cổ phiếu, Nhà Khang Điền (KDH) tăng vốn lên 12.453 tỷ đồng và rót 2.500 tỷ lập công ty thực hiện dự án Mả Lạng

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP nâng quy mô vốn điều lệ

Theo kế hoạch đã được thông qua, ngày 08/10 tới đây, Nhà Khang Điền sẽ chính thức chốt danh sách cổ đông để thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2025. Tỷ lệ chi trả được ấn định ở mức 10%, có nghĩa là nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Với khối lượng hơn 1.122,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 122,22 triệu cổ phiếu mới trong đợt phân phối lợi nhuận này.

Cùng thời gian thực hiện trả cổ tức, Hội đồng quản trị doanh nghiệp cũng triển khai phương án phát hành thêm 10.864.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu này tương ứng với tỷ lệ 0,968% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành ưu đãi cho cán bộ nhân viên được chốt ở mức 12.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thời gian doanh nghiệp nhận tiền mua cổ phiếu từ người lao động kéo dài từ ngày 29/09 đến hết ngày 12/10.

Theo quy chế của đợt phát hành, toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày công ty hoàn thành đợt phát hành. Nếu thực hiện thành công cả hai phương án trả cổ tức và chào bán ESOP theo đúng tiến độ, quy mô vốn điều lệ của Nhà Khang Điền sẽ tăng từ mức 11.222,1 tỷ đồng lên ngưỡng 12.453 tỷ đồng, củng cố thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh.

Rót 2.500 tỷ đồng lập pháp nhân mới phát triển dự án hạ tầng trung tâm

Trước khi chốt lịch tăng vốn điều lệ, ban lãnh đạo Nhà Khang Điền đã thông qua chủ trương thành lập một pháp nhân mới để trực tiếp ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). Đơn vị mới được thành lập có tên gọi là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Khang Phúc An. Pháp nhân này đăng ký mức vốn điều lệ lên đến 2.500 tỷ đồng, trong đó Nhà Khang Điền nắm giữ 100% tỷ lệ sở hữu.

Đơn vị mới này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành theo phương thức đối tác công tư. Đối với khu Mả Lạng, dự án có tổng diện tích 37.740,5 mét vuông. Quy mô đầu tư bao gồm việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với trường học liên cấp từ cấp 1 đến cấp 2. Doanh nghiệp cũng sẽ xây dựng khu nhà ở phục vụ công tác tái định cư, bao gồm tổ hợp chung cư nhà ở xã hội cao 38 tầng cung cấp khoảng 1.400 căn hộ và phân khu nhà ở thấp tầng với khoảng 93 căn.

Đối với dự án khu Chợ Gà Gạo, quỹ đất triển khai có diện tích 4.350 mét vuông. Tại đây, công ty sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Hạng mục chính của khu vực này là xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, được thiết kế dưới dạng khối nhà chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường 760 căn hộ.