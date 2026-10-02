Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK - mã Ck: STB) vừa công bố Nghị quyết số 0172.2026.NQ.BOD của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026. Theo phương án, tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng theo mệnh giá và được chia thành nhiều đợt.

Cụ thể, SACOMBANK dự kiến chào bán trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, gồm hai kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Đây là trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo phương án phân bổ, ở cả ba đợt phát hành, 35% nguồn vốn dự kiến dành cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ. 65% còn lại được phân bổ cho các ngành kinh tế và dịch vụ khác.

Theo kế hoạch tại phương án phát hành, tổng quy mô 15.000 tỷ đồng được SACOMBANK chia thành ba đợt.

Nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch, SACOMBANK sẽ phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm.

Thời gian chào bán dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến quý IV/2027, sau khi SACOMBANK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Toàn bộ số tiền tối đa 15.000 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán được SACOMBANK dự kiến sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Nguồn: SACOMBANK.

Về lãi suất, theo tài liệu của SACOMBANK, lãi suất của các trái phiếu là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh theo định kỳ), tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm và được xác định theo công thức: lãi suất trái phiếu = lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Trong đó, lãi suất tham chiếu được xác định từ bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng bằng VND của BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Biên độ dự kiến đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm nằm trong khoảng 3,6% - 3,9%/năm, còn trái phiếu kỳ hạn 10 năm từ 3,9% - 4,2%/năm.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ một năm một lần, trong khi tiền gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

Báo cáo tài chính của ngân hàng cho thấy, cuối tháng 6/2026, số dư giấy tờ có giá của SACOMBANK đạt 39.275,7 tỷ đồng, trong đó kỳ phiếu và trái phiếu đạt 18.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46%; đồng thời, số dư tăng mạnh từ 5.000 tỷ đồng cuối quý I/2026 và cao nhất trong nhiều năm.

Cùng thời điểm, ngân hàng phê duyệt phương án thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng quy mô không vượt 20.000 tỷ đồng.

Kế hoạch huy động vốn quy mô lớn được SACOMBANK triển khai trong giai đoạn ngân hàng có nhiều chuyển động đáng chú ý, từ làm mới nhận diện thương hiệu đến thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Theo thống kê, các lô phát hành gần đây có mặt bằng lãi suất cao hơn trước. Ngày 26/6/2026, SACOMBANK phát hành 2.000 tỷ đồng, lãi suất 8,5%/năm; ngày 30/7/2026, phát hành 2.230 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm; ngày 31/7/2026, tiếp tục phát hành trái phiếu với lãi suất 10%/năm.

Đến 28/8/2026, ngân hàng phát hành các lô 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm; trong đó có lô ghi nhận điều khoản lãi suất tăng lên 12,5%/năm từ kỳ trả lãi thứ sáu nếu không được mua lại toàn bộ.

Trong số các lô trái phiếu còn dư nợ, có lô 1.500 tỷ đồng phát hành ngày 7/10/2024, với lãi suất cố định chỉ 6%/năm.

Diễn biến này cho thấy cùng với việc gia tăng quy mô huy động qua trái phiếu, chi phí huy động ở các đợt phát hành gần đây cũng cao hơn rõ rệt so với các lô trước.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, hầu hết các mục tiêu kế hoạch kinh doanh của SACOMBANK đều đảm bảo tiến độ, trong đó, tổng thu nhập thuần đạt 17.488 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.933 tỷ đồng, lần lượt đạt 52,3% và 45,3% so với kế hoạch cả năm./.