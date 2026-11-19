Phiên giao dịch ngày 17/11 ghi nhận gần 74,4 triệu cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được sang tay theo phương thức thỏa thuận, đạt tổng giá trị khoảng 2.574 tỷ đồng. Toàn bộ khối lượng này được thực hiện rải rác trong phiên qua 30 giao dịch, bình quân 2–3 triệu cổ phiếu mỗi lệnh ở cùng mức giá 34.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 5,7% so với giá đóng cửa 36.700 đồng trên sàn.

Đây là phiên thứ 11 liên tiếp cổ phiếu LPB ghi nhận giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Tính từ ngày 3/11 đến 17/11, khoảng 432,7 triệu cổ phiếu LPB, tương đương gần 14,5% số cổ phiếu lưu hành, đã được sang tay qua phương thức thỏa thuận với tổng giá trị hơn 14.619 tỷ đồng.

Cao điểm rơi vào tuần 9–13/11, khi thanh khoản khớp lệnh trên sàn chỉ bằng chưa đầy 4% giá trị giao dịch thỏa thuận.

Dữ liệu giao dịch cho thấy khối ngoại và bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán đều đứng ngoài các giao dịch thỏa thuận trong giai đoạn 3–13/11.

Tính đến hiện tại, thị trường cũng chưa ghi nhận công bố thông tin mới nào liên quan đến biến động sở hữu của cổ đông lớn. Điều này cho thấy nhiều khả năng các lô cổ phiếu này được phân bổ dưới ngưỡng công bố 5% hoặc có yếu tố chuyển nhượng quay vòng qua nhiều phiên.

Làn sóng giao dịch thỏa thuận dồn dập diễn ra ngay sau nhịp điều chỉnh sâu của thị giá LPB. Từ mức đỉnh 56.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào giữa năm 2026, cổ phiếu này đã quay đầu giảm mạnh, lùi về 36.100 đồng vào cuối tháng 10, tương ứng mức giảm 35,5% so với đỉnh.

Các giao dịch này xuất hiện sau gần một năm LPBank có nhiều thay đổi về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu cổ đông và tổ chức hoạt động, đồng thời sau khi ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý III với cơ cấu thu nhập có nhiều biến động.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cơ cấu cổ đông năm nay là sự xuất hiện của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, cùng vợ là bà Phạm Thu Hương.

Sau các đợt giao dịch thỏa thuận trị giá hàng nghìn tỷ đồng hồi giữa năm, hai cổ đông này nắm giữ khoảng 9,86% vốn điều lệ LPBank, vượt qua tỷ lệ 6,54% của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), cổ đông đơn lẻ lớn nhất tại ngân hàng.

Theo cơ cấu sở hữu này, tỷ lệ nắm giữ của mỗi cá nhân đều nằm dưới mức trần 5% dành cho cổ đông cá nhân, đồng thời tổng tỷ lệ của cả nhóm vẫn dưới giới hạn 15% đối với một cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Song hành với biến động cổ đông, bộ máy lãnh đạo cấp cao của LPBank cũng liên tục được kiện toàn từ cuối năm 2025.

Ngày 23/12/2025, ông Hồ Nam Tiến tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Đức Thụy. Tiếp đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT và Ban Kiểm soát; đến tháng 5/2026, Ban Kiểm soát cũng có Trưởng ban mới.

Cũng trong giai đoạn này, LPBank tiến hành chuyển trụ sở chính từ Hà Nội về Ninh Bình, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động mới (thay thế giấy phép năm 2008), sửa đổi điều lệ hoạt động và đặt kế hoạch nghiên cứu tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Trái ngược với diễn biến điều chỉnh của thị giá cổ phiếu, kết quả kinh doanh quý III/2026 của LPBank vẫn tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, song cơ cấu thu nhập lại cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý khỏi mảng tín dụng truyền thống.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 69,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Trong khi cổ phiếu LPB ghi nhận những biến động lớn về giá và giao dịch thỏa thuận, hoạt động kinh doanh của LPBank cũng xuất hiện những diễn biến đáng chú ý. Lợi nhuận quý III tăng mạnh, song cơ cấu thu nhập cho thấy nguồn thu từ hoạt động cho vay suy giảm, trong khi đóng góp từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối gia tăng.

Theo báo cáo tài chính, LPBank lãi trước thuế 4.448 tỷ đồng trong quý III/, tăng 29% so với cùng kỳ. Sau chín tháng, ngân hàng hoàn thành khoảng 69,5% kế hoạch lợi nhuận năm, đạt hơn 10.400 tỷ đồng.

Quy mô bảng cân đối tiếp tục mở rộng mạnh với dư nợ cho vay khách hàng tăng 22,9% và tiền gửi khách hàng tăng 25% so với đầu năm.

Sự bứt phá đột biến từ nguồn thu ngoài lãi. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý III tăng gấp 4,4 lần cùng kỳ, bên cạnh đóng góp tích cực từ mảng kinh doanh ngoại hối.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, mảng dịch vụ khác mang về gần 5.690 tỷ đồng, chiếm khoảng 91% tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Nguồn thu dịch vụ tăng vọt đóng vai trò bộ đệm quan trọng giúp LPBank giữ vững đà tăng lợi nhuận trong bối cảnh áp lực chất lượng tài sản gia tăng.