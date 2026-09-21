Đòn đánh nối tiếp: Ukraine tập kích quy mô lớn, Nga lập tức đáp trả Kyiv

Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào Nga trong ngày 20/9, khi hoạt động bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga kết thúc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 1.951 UAV Ukraine và 8 tên lửa hành trình trên các khu vực của Nga trong vòng 24 giờ, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Kyiv. Cùng ngày, lực lượng Nga sử dụng UAV tấn công các trung tâm hậu cần, kho hàng, cảng và tàu thuyền hỗ trợ quân đội Ukraine.

Tại tỉnh Kyiv, một kho của Fire Point bị phá hủy ở Boyarka, cách Kyiv khoảng 11 km về phía tây nam. Kho này chứa các linh kiện và động cơ đẩy phóng dành cho UAV tầm xa. Tại Kyiv, nhà máy Radionix bị tấn công. Cơ sở này sản xuất hệ thống dẫn đường cho các tên lửa Flamingo, Neptune, FP-7 và FP-9. Một trung tâm dữ liệu của Beeline được sử dụng để truyền thông tin tình báo cũng bị đánh trúng, cùng với các kho hàng của Rise Company và Eko-Market.

Tại tỉnh Odesa, một tàu chở hàng từng vận chuyển vật tư quân sự bị đánh trúng tại cảng Odesa. Một trung tâm hậu cần của Nova Poshta, cách thành phố khoảng 1,5 km về phía bắc, cũng bị tấn công. Cơ sở này được sử dụng để phân phối vật tư quân sự. Một tàu chở dầu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine bị phá hủy. Tại cảng Chornomorsk, một tàu chở hàng khác chở thiết bị quân sự bị đánh trúng, trong khi một kho đạn bị phá hủy ở Petrivka, cách Odesa khoảng 38 km về phía bắc.

Tại tỉnh Vinnytsia, một cơ sở đường sắt bị tấn công. Tình trạng tàu hỏa chậm chuyến được ghi nhận trên diện rộng khắp Ukraine, trong đó một số tuyến giữa miền tây và miền đông bị chậm hơn 9 giờ.

Trong đêm 20/9, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công là làm gián đoạn hoạt động bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia. Quân đội Nga cho biết đã bắn hạ các UAV tấn công và tên lửa hành trình tầm xa của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga. Một tên lửa hành trình khác bị chệch hướng và rơi xuống khu vực không có người sinh sống. Toàn bộ tên lửa Flamingo đã bị phá hủy trước khi tiếp cận các mục tiêu. 450 UAV bị bắn hạ khi đang tiếp cận Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các cuộc tấn công, cho biết Ukraine đã sử dụng các UAV FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palyanytsia, Vendetta, Lyuty, Bars và Sichen, cùng các tên lửa Flamingo và Pelican.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Moscow đã thất bại. Cơ quan này cũng tuyên bố rằng để đáp trả các cuộc tấn công, lực lượng Nga sẽ tăng cường tập kích các mục tiêu quân sự tại Kyiv.

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