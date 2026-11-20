Trung Quốc dẫn đầu với 1,9 triệu đơn đăng ký, bỏ xa các quốc gia còn lại. Xếp sau lần lượt là Mỹ với 489.766 đơn, Nhật Bản với 466.301 đơn, Hàn Quốc với 319.210 đơn và Đức với 132.714 đơn.

Châu Á tiếp tục là trung tâm của hoạt động sáng chế toàn cầu, chiếm 71,2% tổng số đơn đăng ký trong năm 2025, tăng đáng kể so với mức 61,9% của năm 2015. Riêng Trung Quốc đóng góp khoảng 68,5% tổng số đơn đăng ký tại khu vực này.

WIPO (viết tắt của World Intellectual Property Organization) là Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Đáng chú ý, Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi số đơn đăng ký sáng chế tăng 37,5%, đạt 105.163 đơn, lần đầu tiên vượt mốc 100.000.

Về lĩnh vực công nghệ, công nghệ máy tính tiếp tục dẫn đầu, chiếm 13% tổng số đơn đăng ký sáng chế được công bố trong năm 2024, thời điểm gần nhất có dữ liệu thống kê.

Bên cạnh đó, các sáng chế liên quan đến công nghệ xanh cũng tăng mạnh, đạt khoảng 613.000 đơn trong năm 2024, tăng 8,8% so với năm trước. Trong đó, công nghệ lưu trữ năng lượng, bao gồm pin, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17,4%, tiếp theo là công nghệ năng lượng thông minh và lưới điện với 15,2%, cùng công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí với 11,8%.

Không chỉ sáng chế, hoạt động đăng ký nhãn hiệu trên toàn cầu cũng có dấu hiệu phục hồi. Năm 2025, số lượng nhóm hàng hóa và dịch vụ trong các đơn đăng ký nhãn hiệu tăng 4,1%, đạt 15,9 triệu. Ngược lại, số kiểu dáng công nghiệp trong các đơn đăng ký giảm 4,3%, xuống còn 1,5 triệu.

Theo WIPO, sự phục hồi của hoạt động đăng ký nhãn hiệu cho thấy các doanh nghiệp đang từng bước đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sau giai đoạn biến động kinh tế.

Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang cho biết, bất chấp những bất ổn về địa chính trị và kinh tế toàn cầu trong năm 2025, hoạt động sở hữu trí tuệ vẫn duy trì đà phát triển tích cực.

Ông nhấn mạnh, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư vào công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng, trong khi nhiều quốc gia xem đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng của phát triển kinh tế. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ kỹ thuật số đang góp phần thúc đẩy xu hướng này trên toàn thế giới.