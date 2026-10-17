Đồn Công an KCN Tân Uyên tăng cường tuyên truyền, kiểm tra ma túy trong các khu công nghiệp

Nhằm phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy, đảm bảo sát với tình hình thực tế địa bàn nhiều khu, cụm công nghiệp, ngày 16/10, Đồn Công an KCN Tân Uyên phối hợp Công an phường Tân Hiệp tiến hành kiểm tra nhanh ma túy cho 1.240 người lao động đang làm việc tại công ty trong KCN Nam Tân Uyên (thuộc phường Tân Hiệp). Qua kiểm tra, ghi nhận kết quả có 1.240/1.240 trường hợp (100%) cho kết quả âm tính.

Đồn Công an KCN Tân Uyên phối hợp Công an phường Tân Hiệp tiến hành kiểm tra nhanh ma túy cho người lao động đang làm việc tại công ty trong KCN Nam Tân Uyên

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030; Kế hoạch của Công an TPHCM về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM, Đồn Công an KCN Tân Uyên sẽ tiếp tục triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy đối với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng cụ thể, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là công nhân, người lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó lấy phòng ngừa là chính, tập trung các giải pháp giảm cầu hiệu quả, chặt đứt nguồn cung, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh để doanh nghiệp và người lao động an tâm làm việc, sản xuất, phát triển.