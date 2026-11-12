Đón cơ hội từ các nhà đầu tư chiến lược

Mở rộng sức hút với các nhà đầu tư lớn

Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối với tổng vốn đầu tư hơn 16.234 tỉ đồng. Đây là một trong những dự án du lịch quy mô lớn được triển khai tại Quảng Trị, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng cảnh quan, sinh thái và hình thành sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao. Tập đoàn Sun Group cũng đã khởi động 3 dự án khu đô thị hỗn hợp với tổng diện tích gần 780ha, vốn đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng, góp phần mở rộng không gian đô thị, phát triển dịch vụ và du lịch.

Cùng với Sun Group, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang triển khai hoặc nghiên cứu các dự án tại Quảng Trị. Việt Phương Group cùng các đơn vị liên quan tham gia phát triển hệ sinh thái cảng biển, logistics tại khu vực Mỹ Thủy; T&T Group tham gia liên danh đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị, Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1, đồng thời triển khai, nghiên cứu một số dự án du lịch, đô thị.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Capella Land đang triển khai Khu công nghiệp (KCN) Capella Quảng Trị và KCN Cam Liên. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ký kết các bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với Saigontourist Group và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), mở rộng kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và xúc tiến đầu tư du lịch.

Cẩu trục bốc dỡ hàng hóa được lắp đặt tại cảng Mỹ Thủy, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác cảng biển - Ảnh: MTIP

Sự hiện diện của các doanh nghiệp có tiềm lực cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của Quảng Trị. Tỉnh có lợi thế nằm trên trục Bắc-Nam và Hành lang kinh tế Đông-Tây, với 3 cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Lao Bảo, La Lay cùng hệ thống giao thông kết nối cửa khẩu với cảng biển. Trong đó, Khu bến cảng Mỹ Thủy được quy hoạch 10 bến, có khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT; những bến cảng đầu tiên đã đưa vào khai thác từ tháng 7/2026.

Cùng với lợi thế kết nối, tỉnh có dư địa phát triển công nghiệp lớn với 4 khu kinh tế (KKT) và 23 KCN; nổi bật là KKT Đông Nam Quảng Trị rộng 23.792ha, KCN Quảng Trị khoảng 481ha và KCN Cam Liên khoảng 450ha. Hệ thống KKT, KCN gắn với cảng biển, cửa khẩu tạo nền tảng thu hút các dự án sản xuất, năng lượng và logistics quy mô lớn.

Ông Chu Đức Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình nhận định, hệ thống giao thông đa dạng, cùng các cảng biển, cửa khẩu quốc tế và hai cảng hàng không Đồng Hới, Quảng Trị (đang đầu tư xây dựng) là lợi thế quan trọng, giúp tăng khả năng kết nối, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương.

Tuy nhiên, để biến lợi thế thành dòng vốn thực chất, Quảng Trị cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sạch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Đây là những điều kiện quan trọng để giữ chân nhà đầu tư và nâng cao chất lượng các dự án.

Tạo niềm tin bằng môi trường đầu tư thông thoáng

Đối với doanh nghiệp, bên cạnh vốn, mặt bằng và hạ tầng, môi trường đầu tư thuận lợi cùng sự đồng hành trách nhiệm của chính quyền có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Tại Quảng Trị, yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng việc cải cách thủ tục hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Từ ngày 3/10/2026, tỉnh triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”. Theo đó, hồ sơ thuộc danh mục áp dụng “Luồng xanh 24 giờ” được giải quyết không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ chế “Luồng xanh 60%” yêu cầu rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết so với quy định. Việc rút ngắn thời gian không làm thay đổi điều kiện, trình tự và thẩm quyền theo pháp luật, mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, xác định rõ trách nhiệm trong từng khâu.

Phối cảnh dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối do Sun Group làm chủ đầu tư - Ảnh: Sun Group

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, từ ngày 3/10 đến 6/11/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 14 hồ sơ thuộc diện áp dụng hai cơ chế này. Trong 12 hồ sơ đến hạn, có 11 hồ sơ được giải quyết, đạt tỉ lệ 91,67%; toàn bộ hồ sơ đã giải quyết đều đúng và trước hạn, trong đó 10 hồ sơ trước hạn.

Một số thủ tục liên quan đến các dự án trọng điểm được rút ngắn đáng kể thời gian xử lý. Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối được hoàn thành trước hạn 4 ngày; thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án hoàn thành trước hạn 5 ngày làm việc. Với dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 7, thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên được giải quyết trước hạn 16 giờ.

Những kết quả bước đầu cho thấy cải cách thủ tục hành chính đang hướng đến giải quyết trực tiếp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm: Giảm thời gian chờ đợi, chủ động kế hoạch và hạn chế chi phí phát sinh. Đối với các dự án quy mô lớn, cần sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp, đây là yếu tố càng có ý nghĩa.

“Điều chúng tôi đánh giá cao là quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp. Cơ chế luồng xanh giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời tạo niềm tin về trách nhiệm của các sở, ngành trong giải quyết công việc. Đây là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư yên tâm lựa chọn Quảng Trị và triển khai các dự án”, ông Phùng Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng quốc tế Hòn La, cho biết.

Chuyển cơ hội đầu tư thành động lực tăng trưởng

Đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 80 dự án trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký 58.220 tỉ đồng; cùng 6 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 156,76 triệu USD. Riêng tại các KKT, KCN, trong 10 tháng có 18 dự án được thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 4.753,3 tỉ đồng.

Những dự án quy mô lớn được kỳ vọng tạo thêm việc làm, mở rộng thị trường dịch vụ và thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan. Dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối khi hoàn thành sẽ phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp và hàng nghìn cơ hội sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, dự án còn mở ra dư địa phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải, thương mại và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với tổng vốn đầu tư 52.490 tỉ đồng, công suất 1.500 MW khi đi vào vận hành, dự án dự kiến đóng góp khoảng 1.500 tỉ đồng mỗi năm cho ngân sách, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Quá trình xây dựng và vận hành cũng tạo nhu cầu về dịch vụ kỹ thuật, vận tải, cung ứng vật tư và hậu cần, mở ra cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2026, lãnh đạo tỉnh tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương, khẳng định: “UBND tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, không để kéo dài, làm lãng phí nguồn lực. Các sở, ngành coi khó khăn của doanh nghiệp là việc của mình, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp không chỉ nhìn thấy cơ hội trước mắt mà còn thấy tiềm năng phát triển dài hạn, cơ hội lâu dài để đầu tư những dự án lớn, dự án có giá trị gia tăng cao, tạo động lực và mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh”.

Sự quan tâm của các tập đoàn lớn đang mở thêm cơ hội để Quảng Trị huy động nguồn lực xã hội, khai thác tiềm năng và mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, sức hút đầu tư chỉ thực sự được khẳng định khi lợi thế được chuyển hóa thành dự án cụ thể, dòng vốn được đưa vào sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho địa phương. Nắm bắt tốt cơ hội, lựa chọn dự án có chất lượng và xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng sẽ là điều kiện quan trọng để Quảng Trị tạo thêm động lực tăng trưởng, hướng đến phát triển bền vững.