Đón cơ hội mới từ Festival Tôm

Chủ động nguồn hàng, đa dạng sản phẩm

Cà Mau có nhiều sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản đặc trưng từ lợi thế rừng ngập mặn, rừng tràm và vùng biển rộng lớn. Bên cạnh tôm nguyên liệu, các sản phẩm như tôm khô, cá khô, cua biển, ba khía Rạch Gốc, mật ong rừng tràm U Minh Hạ và sản phẩm OCOP ngày càng được thị trường biết đến.

Các địa phương đang rà soát sản phẩm, vận động DN, HTX, cơ sở sản xuất chuẩn bị hàng hoá, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Tôm khô Cà Mau có màu sắc bắt mắt, hương vị đặc trưng.

Phường Hoà Thành dự kiến giới thiệu tôm khô, tôm khô chà bông, bánh phồng tôm, cá phi một nắng, cơm cháy chà bông và sản phẩm tiềm năng nhung hươu.

Ông Đàm Vũ Linh, Phó Trưởng phòng Kinh tế phường Hoà Thành, cho biết, địa phương đang vận động các chủ thể sản xuất tham gia Festival để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Xã Đất Mới lựa chọn các sản phẩm thuỷ sản có thế mạnh, nhất là cua biển và sản vật gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn. "Địa phương vận động hộ dân, HTX, cơ sở kinh doanh giới thiệu những sản phẩm có chất lượng, khả năng cung ứng, góp phần quảng bá đặc sản địa phương", ông Huỳnh Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Đất Mới, cho biết.

Các chủ thể sản xuất được vận động nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì và minh bạch thông tin nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng và thị trường.

Bảo đảm nguồn cung, tăng cường kết nối

Theo kế hoạch, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 21-25/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”.

Sự kiện dự kiến có khoảng 350 gian hàng trưng bày sản phẩm ngành tôm, OCOP, đặc sản địa phương, ẩm thực và các hoạt động xúc tiến thương mại.

Toàn tỉnh hiện có hơn 424.000 ha nuôi trồng thuỷ sản, trong đó diện tích nuôi tôm khoảng 418.000 ha, gồm 11.500 ha nuôi siêu thâm canh, 22.000 ha nuôi thâm canh và khoảng 384.500 ha nuôi quảng canh cải tiến.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 1.094.560 tấn, bằng 82% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Quý IV/2026, sản lượng thuỷ sản dự kiến đạt hơn 379.870 tấn, trong đó tôm khoảng 186.435 tấn.

Thu hoạch tôm nuôi siêu thâm canh tại xã Đầm Dơi.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết, ngành tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất tại các vùng nuôi trọng điểm, hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hoạch phù hợp với điều kiện thời tiết, môi trường, hạn chế dịch bệnh. Các cơ sở, hộ nuôi được hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát môi trường và sử dụng vật tư đầu vào đúng quy định, nhất là tại vùng nuôi có sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chứng nhận và truy xuất được nguồn gốc.

Ngành cũng kết nối vùng nuôi với HTX, DN thu mua, chế biến; khuyến khích DN chủ động kế hoạch thu mua, dự trữ nguyên liệu, ưu tiên sản phẩm tôm và thuỷ sản đặc trưng có giá trị gia tăng cao.

Công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến thuỷ sản được tăng cường, tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, an toàn thực phẩm và việc sử dụng hoá chất, kháng sinh trong nuôi trồng.

Tôm sú sinh thái Cà Mau tươi ngon, thịt chắc, được thị trường ưa chuộng.

Các sản phẩm cua biển, tôm càng xanh, thuỷ sản từ mô hình tôm - rừng, tôm - lúa và sản phẩm chế biến cũng được lựa chọn giới thiệu tại Festival, quảng bá thế mạnh và phương thức sản xuất của tỉnh.

Mở rộng thị trường, nâng cao giá trị

Toàn tỉnh hiện có 48 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ thuỷ sản, tổng diện tích khoảng 38.169 ha, thu hút gần 8.000 hộ tham gia. Qua đó, gắn vùng nguyên liệu với DN chế biến, đơn vị phân phối và nhu cầu thị trường, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cà Mau xác định, phát triển ngành tôm phải gắn với nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Tỉnh tiếp tục tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; phát huy các mô hình tôm sinh thái, tôm - rừng, tôm - lúa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kiểm soát môi trường và dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Du khách trải nghiệm đặt lú bắt tôm, cua sinh thái dưới tán rừng ngập mặn tại xã Đất Mũi.

Theo ông Phạm Văn Mười, Festival là dịp thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối DN, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026, Hội nghị kết nối cung cầu cùng các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất gặp gỡ nhà đầu tư, nhà phân phối và đối tác trong nước, quốc tế.

Tuy nhiên, để duy trì thị trường sau Festival, các chủ thể sản xuất cần bảo đảm chất lượng đồng đều, nguồn cung ổn định, giá cả cạnh tranh; chú trọng xây dựng thương hiệu, phát triển kênh bán hàng trực tuyến và kết nối hệ thống phân phối.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Cái Bát, xã Hưng Mỹ, cho rằng, Festival giúp HTX, DN nắm bắt xu hướng tiêu dùng và yêu cầu thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị đổi mới công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng; củng cố thị trường truyền thống và tiếp cận đối tác mới.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Cái Bát, xã Hưng Mỹ, chuẩn bị nguồn hàng tôm sú sinh thái đạt chuẩn OCOP 3 sao, cua biển và bánh phồng tôm tham gia Festival.

Việc chuẩn bị sản phẩm tham gia Festival không chỉ phục vụ hoạt động trưng bày, quảng bá mà còn là dịp để các địa phương, DN, HTX rà soát năng lực sản xuất, chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường. Qua đó, từng bước mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị nông sản, thuỷ sản và thu nhập cho người dân./.