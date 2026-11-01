Đón chờ Rock concert 'Thái Nguyên bừng sáng' tối 2/11

Chương trình là sự tiếp nối concert “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” tối nay, 1/11, được chỉ đạo bởi Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Công ty Netmedia tổ chức. Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” do tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cùng ê kíp nghệ sĩ thực hiện.

Khi âm nhạc rock thắp sáng cội nguồn xứ trà

Chia sẻ về ý tưởng kết nối hai sự kiện âm nhạc này, tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết: “Khi xây dựng kịch bản cho Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”, chúng tôi xác định đây không phải là một sự kiện độc lập. Đêm nhạc là mạch chảy tiếp nối ngọn lửa tự hào từ concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn” khơi gợi tình đoàn kết của triệu triệu trái tim Việt.

Trong Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” chúng tôi chọn rock làm chất xúc tác. Rock có sự gai góc, cuồn cuộn nội lực nhưng cũng rất chân thành. Nhịp cảm xúc sẽ được dịch chuyển từ niềm tự hào chung của dân tộc sang sức trẻ nhiệt huyết, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của người dân xứ trà trong kỷ nguyên hội nhập”.

Nhiều gương mặt ca sĩ trẻ, nổi tiếng tham gia Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng”. Nguồn: BTC

Thái Nguyên không chỉ có vị chát ngọt dịu của những đồi chè Tân Cương trập trùng, mà còn mang trong mình sức mạnh kiên cường của vùng căn cứ địa cách mạng 195 năm lịch sử (1831 - 2026). Việc chọn ngôn ngữ âm nhạc rock để kỷ niệm dấu mốc trọng đại này là một lựa chọn đầy dũng cảm và đột phá của Ban tổ chức.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 có sự kết hợp giữa âm nhạc rock cuồng nhiệt với văn hóa trà thanh tao tưởng như đối lập nhưng lại hòa quyện, mang chiều sâu cảm xúc và khát vọng kết nối bạn bè quốc tế bằng tinh thần hiếu khách, năng động.

Thái Nguyên sẵn sàng vươn mình hội nhập

Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” được cấu trúc như một hành trình thời gian và không gian qua 3 phần. Mạch nguồn đất Việt không đưa khán giả vào sự hoài niệm tĩnh lặng mà bùng nổ ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Thái Thùy Linh và Ban nhạc Bộ đội làm mới những giai điệu đi cùng năm tháng như: Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Vết chân tròn trên cát.

Ngay sau đó, Đông Hùng nối tiếp bằng Đường lên phía trước và Kỷ nguyên hòa ca, khẳng định bước tiến vững chắc của thế hệ hôm nay trên nền tảng lịch sử cha anh.

Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa là không gian âm nhạc đương đại với sự xuất hiện của các nghệ sĩ V-Pop biến sân vận động thành đại tiệc ánh sáng. Tại đây, Isaac với tinh thần rạng rỡ qua Rừng vàng biển bạc và bản hit quốc dân Bống bống bang bang.

Anh Tú (Tú Voi) mang đến cảm xúc sâu lắng qua Mẹ yêu con hòa giọng cùng khán giả trong bản mashup Đôi mắt + Chiếc khăn gió ấm.

Hồ Ngọc Hà trình diễn với sức nóng bùng nổ qua Rực rỡ Việt Nam tôi, Keep me in love và Cô đơn trên sofa.

Phần Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim có sự xuất hiện của Ngũ Cung Band, kết hợp giữa rock và âm hưởng dân gian Bắc Bộ/Tây Bắc qua Cô Đôi thượng ngàn, Người ở đừng về, Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đêm nhạc khép lại bằng khúc Finale Nối vòng tay lớn hòa cùng 30.000 giọng ca cất lên giữa bầu trời đêm Thái Nguyên, xóa mờ mọi khoảng cách thế hệ.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết thêm, chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân xứ trà và du khách, mà còn gửi thông điệp: Thái Nguyên hôm nay không chỉ giàu có về tài nguyên và chiều sâu lịch sử, mà còn là một địa phương trẻ trung, hiện đại, sẵn sàng vươn mình hội nhập cùng bạn bè quốc tế.