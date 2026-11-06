Đón chờ chương trình nghệ thuật quốc gia chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Kết nối dòng chảy văn hóa từ truyền thống đến hiện đại

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” có quy mô quốc gia, là một trong những sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra vào 20h ngày 24-11. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phối cảnh sân khấu Đêm nghệ thuật quốc gia chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Với quy mô lớn, chương trình dự kiến huy động khoảng 3.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia biểu diễn. Thành phần nghệ sĩ quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi của làng nhạc Việt, từ những nghệ sĩ gạo cội có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà đến các “ngôi sao” trẻ sở hữu lượng khán giả đông đảo, cùng những nghệ nhân đang trực tiếp thực hành, nắm giữ và trao truyền tri thức di sản văn hóa dân gian trong cộng đồng.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của 11 khối quần chúng, cùng thực hiện các màn biểu diễn và xếp hình trên khán đài, tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng, góp phần làm nổi bật quy mô và sức lan tỏa của sự kiện.

Hiện nay, chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” đang được các đơn vị gấp rút triển khai theo kịch bản đã được kiểm duyệt chặt chẽ. Xuyên suốt chương trình là thông điệp “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, qua đó khắc họa những sắc màu phong phú, đa dạng của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa các tiết mục trình diễn di sản văn hóa phi vật thể độc đáo với nghệ thuật đương đại; những màn kết hợp sáng tạo giữa các nghệ sĩ gạo cội và thế hệ nghệ sĩ trẻ. Qua đó, chương trình không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn cho thấy sức sống, sự tiếp nối và khả năng thích ứng của dòng chảy văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Sân khấu và khu vực khán giả bố trí khoa học để mang lại cảm xúc tốt nhất cho người xem.

Các phương án sân khấu cũng đang được đội ngũ thực hiện gấp rút hoàn thiện. Theo phối cảnh, sân khấu có hình ảnh trống đồng, chim hạc và nhiều biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Khu vực khán giả được phân chia khoa học để mỗi vị trí trên sân vận động đều có thể thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc. Trong chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút nhằm mang đến một đêm nhạc thăng hoa, giàu cảm xúc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của đơn vị, đồng thời lắp đặt một số màn hình LED phục vụ nhân dân ở khu vực xa trung tâm.

Chuẩn bị chu đáo, an toàn cho sự kiện

Theo Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 22-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình được thành phố triển khai đồng bộ, có sự phối hợp của nhiều cơ quan Trung ương và địa phương. Trong nhiều cuộc họp triển khai kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thường xuyên nhấn mạnh công tác tổ chức phải bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và an toàn tuyệt đối.

Theo phân công, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội huy động các chiến sĩ, lực lượng Học viện Cảnh sát nhân dân, đoàn viên, thanh niên tham gia biểu diễn trong chương trình, đồng thời phối hợp bảo đảm vệ sinh, an ninh khu vực tổ chức.

Trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ xử lý các tình huống phức tạp phát sinh; tổ chức rà phá bom, mìn tại khu vực diễn ra chương trình.

Các điều kiện về y tế, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật cũng được phân công cụ thể. Sở Y tế bố trí các kíp trực cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị, nhân sự. Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải, duy trì vệ sinh tại khu vực diễn ra sự kiện và các trục đường chính trước, trong và sau chương trình. Sở Xây dựng phối hợp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, kiểm tra các điều kiện an toàn của khán đài, kết cấu, hạng mục xây lắp và sân khấu… Các phường, xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại địa bàn, tổ chức các hình thức cổ động phù hợp, vận động nhân dân theo dõi chương trình trực tiếp hoặc qua truyền hình, tạo không khí phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự phối hợp của các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành và địa phương, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.