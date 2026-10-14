Đón các anh về trong vòng tay nhân dân

Đoàn viên, thanh niên thành kính đón 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Chiều 14/10, tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ tiễn đưa, di chuyển 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên mặt trận Vị Xuyên về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Sau hơn 40 năm nằm lại nơi chiến trường khốc liệt, hành trình trở về của các anh hôm nay được đón bằng những lá cờ Tổ quốc, những cánh hoa tri ân và tình cảm sâu nặng của đồng đội, nhân dân.

Trong đợt tìm kiếm, quy tập này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 93 hài cốt liệt sĩ tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân...; trong đó, 18 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 75 hài cốt trong 6 ngôi mộ tập thể.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ rời nhà quàn, bắt đầu hành trình về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Dọc hai bên đường, người dân tạm gác công việc, lặng lẽ đứng chờ tiễn đưa. Có những cựu chiến binh nghiêm trang giơ tay chào theo điều lệnh, những cụ già chắp tay thành kính, những em nhỏ nâng cao lá cờ đỏ sao vàng. Không cần những lời hô vang, sự hiện diện lặng lẽ của hàng nghìn người dân đã trở thành lời tri ân sâu sắc gửi đến những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.

Với những người từng đi qua chiến tranh, giây phút tiễn đưa đồng đội trở về mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là niềm mong đợi sau nhiều năm tìm kiếm, là sự an ủi đối với những người còn sống và cũng là niềm day dứt về những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xưa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Vị Xuyên dâng hương trước linh cữu 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Cựu chiến binh Lê Hồng Mai, ở xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) xúc động chia sẻ: “Điều sung sướng nhất với tôi là hôm nay được chứng kiến 93 đồng đội trở về. Dù hài cốt các anh có thể chỉ còn lại một phần nhỏ, nhưng đó vẫn là máu thịt của đồng đội, là người thân trong gia đình, là những người con của Tổ quốc. Với chúng tôi, mỗi người trở về đều vô cùng quý giá”.

Tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, từ đầu giờ chiều, đông đảo người dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang đã có mặt, trên tay cầm những lá cờ Tổ quốc hướng về tuyến đường đoàn xe đi qua. Khi những chiếc xe chầm chậm tiến vào quảng trường, hàng nghìn lá cờ đồng loạt tung bay. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, nhiều người cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, niềm tiếc thương hòa cùng lòng biết ơn, nhắc nhớ về sự hy sinh của những người lính đã hiến dâng tuổi xuân để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Cựu chiến binh Trần Tiến Xuân (Phú Thọ) cho biết: "Hôm nay 93 đồng đội được trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, ngôi nhà chung của các anh, tôi rất xúc động và phấn khởi. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ công ơn những người đã anh dũng hy sinh để đất nước có được độc lập như ngày hôm nay".

Những người lính năm xưa thắp hương trước linh cữu đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Không chỉ những người từng trải qua chiến tranh, hành trình đưa các anh về với đất mẹ còn lay động trái tim nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đứng giữa dòng người thành kính tiễn đưa các liệt sĩ, em Phùng Quang Toàn, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong (Tuyên Quang) bày tỏ niềm tự hào khi được tham dự một sự kiện ý nghĩa. “Em mong muốn, thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm, ngày càng có nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, đưa các chú, các bác trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ”, em Phùng Quang Toàn chia sẻ.

Cuối giờ chiều, đoàn xe về đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Hành trình hơn 40 km khép lại, nhưng hành trình tri ân vẫn còn tiếp nối. Những lá cờ đỏ sao vàng, những cánh hoa lặng lẽ rơi và những cái cúi đầu thành kính của người dân sẽ còn đọng lại. Tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên những người đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Các anh đã trở về trong vòng tay đồng đội, trong tình yêu thương của nhân dân và trong ký ức không phai mờ của biết bao thế hệ.