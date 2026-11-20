Trình diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề “Hương sắc phương Nam”

Chương trình giao lưu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề “Hương sắc phương Nam” hướng đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) vừa diễn ra tại sân Đền thờ Liệt sĩ ấp Đa Phước, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM phối hợp với địa phương tổ chức.

Hoạt động tiếp nối mối quan hệ giao lưu, kết nghĩa nhiều năm giữa ngành văn hóa TP.HCM và tỉnh Bến Tre trước đây. Dù địa giới hành chính có thay đổi sau sắp xếp, tình cảm và sự gắn bó giữa các địa phương vẫn được duy trì thông qua những hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Trích đoạn cải lương "Tiếng trống Mê Linh"

Bên cạnh chương trình biểu diễn, trong ngày 18.11, đoàn công tác và CLB Đờn ca tài tử thuộc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM còn tổ chức tập huấn, trao đổi kỹ năng biên tập, dàn dựng và phân biệt hai loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương. Qua đó, hỗ trợ lực lượng văn nghệ cơ sở nâng cao kỹ năng tổ chức, biểu diễn và thực hành di sản.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM cho biết, ngành văn hóa TP.HCM và Bến Tre trước đây đã có nhiều năm đồng hành trong các phong trào văn hóa nghệ thuật. Việc đưa nghệ nhân, nghệ sĩ và các tài năng trẻ về Mỏ Cày giao lưu là dịp tiếp tục duy trì tình cảm giữa hai địa phương, góp phần trao truyền nghệ thuật truyền thống cho thế hệ hôm nay.

Các tiết mục biểu diễn giao lưu tại chương trình

Trong chương trình, các nghệ nhân, nghệ sĩ TP.HCM giới thiệu nhiều tiết mục Đờn ca tài tử, từ hòa tấu nhạc cụ dân tộc đến những bài bản truyền thống. Sự tham gia của các nghệ nhân như NNƯT Trần Văn Sơn (sáo), NNƯT Cẩm Thủy (đàn tranh), nghệ nhân Phương Thúy (đàn bầu) cùng các tài tử trẻ như Nguyễn Nghiệp (đàn kìm), Trần Hữu Vinh (đàn cò) và Nguyễn Quốc Đại (ghita phím lõm) đã góp phần giới thiệu những nét đặc trưng trong nghệ thuật diễn tấu, hòa đờn và ca tài tử Nam Bộ.

Đáng chú ý, tiết mục Tri ân tổ nghiệp nhạc sư của NSƯT Huỳnh Khải do NNND Thanh Tuyết và NNƯT Ngọc Đặng thể hiện đã nhắc nhớ truyền thống tôn sư trọng đạo của giới cổ nhạc.

Bài tân cổ giao duyên Dáng đứng Bến Tre (nhạc Nguyễn Văn Tý, vọng cổ NSƯT Thanh Vũ), qua phần trình bày của NS Duy Hòa và NS Trà Thanh Nhàn, cũng nhận được sự hưởng ứng của khán giả địa phương.

Chương trình còn giới thiệu các trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh và Vụ án Mã Ngưu, cùng những tiết mục giao lưu của đội văn nghệ các ấp.

Lãnh đạo UBND xã Mõ Cày tặng hoa cảm ơn Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM

Theo ông Châu Duy Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được địa phương tổ chức nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát huy vai trò của người dân trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông cho rằng sự phối hợp của Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ, đồng thời khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, quan tâm hơn đến di sản.