Đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ được đưa vào chương trình trị liệu âm nhạc chữa bệnh

Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Nam Bộ. Ảnh: Internet

Chương trình sẽ kết hợp âm nhạc với các bài tập dưỡng sinh, yoga, thiền và những phương pháp điều trị khác, nhằm tạo ra một quá trình trải nghiệm để người bệnh có sự thay đổi tích cực về tinh thần và thể chất trước và sau khi tham gia.

Một hướng đi mới, nhiều tiềm năng

Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Đỗ Tân Khoa, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM đã cho biết như vậy tại hội thảo "Ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc da, làm đẹp và chống lão hóa" được Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức vào ngày 17/9, tại TPHCM.

Tại hội thảo, ThS.BS Võ Thanh Phong, giảng viên Bộ môn Nội khoa Đông y thuộc Khoa Y học Cổ truyền Đại học Y Dược TPHCM, người tham gia dự án xây dựng chương trình âm nhạc trị liệu và đờn ca tài tử Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, chia sẻ về lý thuyết âm nhạc trị liệu, lĩnh vực này đã hình thành và phát triển trên thế giới gần 100 năm.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, khái niệm này vẫn còn tương đối mới. Hiện nay, một số trung tâm đã ứng dụng âm nhạc trị liệu để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, nhưng những hình thức ứng dụng khác của âm nhạc trị liệu vẫn chưa được phổ biến rộng rãi.

Đối với y học cổ truyền, đây là một hướng đi có nhiều tiềm năng, đặc biệt khi có thể phát huy bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Âm nhạc Nam Bộ có một đặc điểm rất đặc trưng, đó là hệ thống ngũ âm. Trong ngũ âm có sự liên hệ với ngũ hành, mà lý thuyết ngũ hành lại có mối liên hệ chặt chẽ với y học cổ truyền trong quá trình điều trị. Vì vậy, nếu khai thác phù hợp, âm nhạc có thể trở thành một phương tiện hỗ trợ chăm sóc và cải thiện sức khỏe.

Sẽ có phòng trị liệu âm nhạc tại bệnh viện

Với đề án này, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM dự kiến đầu tư xây dựng một phòng âm nhạc trị liệu với hệ thống kỹ thuật hiện đại. Phòng sẽ được thiết kế nhằm kiểm soát âm thanh, cách âm, ngăn phản âm và bảo đảm âm thanh được truyền, khuếch tán đúng vị trí.

Về chuyên môn, đội ngũ chuyên gia của bệnh viện sẽ phối hợp với các chuyên gia về âm nhạc trị liệu và đờn ca tài tử để nghiên cứu, phát triển chương trình.

Buổi thực hành âm nhạc trị liệu của sinh viên Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: Hà Phương

Để thực hiện được những nội dung trên, Bệnh viện Y học cổ truyền đã xây dựng đề án và mời các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, gồm âm nhạc trị liệu, y học cổ truyền và âm nhạc truyền thống, đặc biệt là đờn ca tài tử. Bên cạnh đó còn có các bộ phận liên quan đến âm học để thiết kế phòng trị liệu, bảo đảm hiệu quả âm thanh tốt nhất.

Bên cạnh âm thanh còn có những yếu tố khác như ánh sáng và không gian. Những nội dung này bệnh viện sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong các bước tiếp theo.

Bác sĩ Phong cho biết, âm nhạc trị liệu có thể được hỗ trợ trong điều trị nhiều nhóm bệnh lý và tình trạng sức khỏe, như các bệnh lý thần kinh liên quan đến rối loạn ngôn ngữ, vận động, trí nhớ; đau cấp tính và mạn tính; giảm lo âu trước phẫu thuật; hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt và người mắc các bệnh lý tâm thần - thần kinh.