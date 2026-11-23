Chiều tối 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026, với sự tham gia của 263 nghệ nhân, tài tử. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 với sự tham gia của 263 nghệ nhân, tài tử tranh tài.

Sự kiện diễn ra tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu), không gian văn hóa giàu giá trị lịch sử, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc vùng đất phương Nam.

Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013, trở thành niềm tự hào của người dân Nam Bộ và tài sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam.

Liên hoan năm nay quy tụ 27 đội nghệ thuật đến từ 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có hai đội thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và một câu lạc bộ sinh hoạt tự do tại phường Giá Rai.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau tặng hoa cho Ban Giám khảo.

Các đơn vị mang đến 162 tiết mục đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương và tâm huyết của các thế hệ nghệ nhân đối với di sản dân tộc. Những giọng ca, tiếng đờn giàu cảm xúc không chỉ thể hiện niềm tự hào mà còn góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm gìn giữ nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.

Tại Cà Mau, đờn ca tài tử từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc trong đời sống người dân, hiện diện trong các buổi sinh hoạt cộng đồng từ xóm, ấp đến những sân khấu phục vụ du khách.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, liên hoan không chỉ là sân chơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn mà còn là dịp phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, xây dựng lực lượng kế thừa và duy trì sức sống của nghệ thuật đờn ca tài tử trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc liên hoan.

Thời gian qua, địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản như duy trì các câu lạc bộ ở cơ sở, đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học, tạo điều kiện để nghệ nhân lớn tuổi truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh Cà Mau đến thưởng thức các tiết mục Đờn ca tài tử.

Để sự kiện đạt chất lượng, ông Đen yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn tham gia; đồng thời đề nghị Ban Giám khảo làm việc khách quan, công tâm để lựa chọn những tiết mục tiêu biểu, góp phần lan tỏa sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

"Đối với các đội tham gia, mong rằng các nghệ nhân, tài tử sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, thể hiện hết khả năng, tình yêu và niềm đam mê đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử; mang đến liên hoan những tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ, góp phần tạo nên thành công chung của chương trình", ông Đen nhấn mạnh.