Đồn Biên phòng Xuân Trường xây 'điểm tựa lòng dân' nơi phên dậu Tổ quốc

Phên dậu vững vàng từ những “người gác cờ không quân hàm”

Biên cương hôm nay bình yên không chỉ nhờ những cung đường tuần tra nối dài hay các đồn trạm kiên cố, mà còn bởi “thế trận lòng dân” đã được vun đắp từ cơ sở. Vững biên cương, mạnh từ cơ sở là nền tảng để giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuyên truyền pháp luật cho nhân dân xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường.

Tại xã Xuân Trường, câu chuyện bảo vệ từng tấc đất quê hương đã trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi người dân. Ở tuổi 60, ông Lý Mạnh Hùng, Trưởng xóm Bản Chuồng đã có hơn 14 năm đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuyên truyền về đường biên, mốc giới và tham gia phát quang đường tuần tra. Đối với ông Hùng và đồng bào nơi đây, việc bảo vệ cột mốc chủ quyền không chỉ là trách nhiệm pháp lý theo quy định, mà đã trở thành ý thức, trách nhiệm gắn với cuộc sống của mỗi người dân.

Ông Lý Mạnh Hùng, Trưởng xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường cho biết: Hằng năm, chúng tôi cùng Bộ đội Biên phòng và nhân dân phát quang đường biên, mốc giới, tuần tra bảo vệ chủ quyền của đất nước. Bà con rất nhiệt tình tham gia, qua đó thấu hiểu hơn về đường biên mốc giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ngày càng gắn bó máu thịt với lực lượng Biên phòng.

Những bước chân không mỏi của những “người gác cờ không quân hàm” như ông Hùng đã và đang góp phần giữ gìn đường biên, mốc giới. Sự tin yêu ấy đã củng cố thế trận lòng dân nơi phên dậu, để các bản làng vùng cao giữ được bình yên, phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh trên địa bàn xã Xuân Trường.

Sức mạnh từ mối quan hệ “kiềng ba chân”

Tiếp nối giữa các thế hệ góp phần củng cố thế trận lòng dân. Từ lời răn dạy sâu sắc của các già làng, người có uy tín cho đến tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tình yêu quê hương, biên giới đang lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cộng đồng.

Anh Nông Thanh Ba, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Xuân Trường chia sẻ: Tuổi trẻ xã nhà luôn xác định tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm và niềm tự hào lớn lao. Chúng tôi tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như tuần tra đường biên, phát quang đường tuần tra, giúp đỡ nhân dân..., góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh, trách nhiệm với quê hương.

Nhìn nhận về hiệu quả công tác phối hợp tại địa phương, bà Triệu Thị Ngọc Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường nhấn mạnh, khi các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình và đẩy mạnh tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt. Qua đó, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý ngay các vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Mối quan hệ gắn kết giữa “Bộ đội Biên phòng - Cấp ủy, chính quyền - Nhân dân” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đổi mới phương thức, củng cố nền biên phòng toàn dân

Thấm nhuần lời dạy “Lấy dân làm gốc”, trong những năm qua , cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường luôn bám sát địa bàn, triển khai hiệu quả nhiều mô hình hướng về nhân dân.

Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường cho biết: Chúng tôi duy trì hoạt động các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; đổi mới phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua việc ra mắt, nhân rộng mô hình “Hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh” ứng dụng mã QR. Điều này giúp quần chúng nhân dân vừa bảo đảm an toàn, vừa chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng.

Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phối hợp tổ chức 467 lần tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới với 368 lượt người tham gia; phát quang 4,3 km đường tuần tra; tổ chức tuần tra khép kín đoạn biên giới phụ trách và duy trì các buổi tuyên truyền nhận biết đường biên cho hàng trăm lượt người dân tham gia.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đồn Biên phòng Xuân Trường còn tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện các mô hình sinh kế, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tình quân dân ngày càng gắn bó. Khi những chiếc áo xanh biên phòng đồng hành cùng người dân nơi biên giới, sự đổi thay không chỉ hiện hữu qua những con đường bê tông sạch đẹp hay những ngôi nhà khang trang, mà còn được vun đắp từ cuộc sống ngày càng ổn định, niềm tin ngày càng bền chặt.

Sự ấm no, bình yên của mỗi bản làng biên giới hôm nay góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc hôm nay và mai sau.