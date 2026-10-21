Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phát huy sức dân bảo vệ biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cùng tổ hội phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc phường Vĩnh Tế tuần tra bảo vệ biên giới mùa nước lũ.

Đưa pháp luật đến gần với đồng bào

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với địa phương đến từng khóm, ấp, phum, sóc, gặp gỡ các gia đình, người có uy tín để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Qua đó, kịp thời tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa bàn biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Nội dung, hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán và điều kiện thực tế từng địa bàn.

Đơn vị còn lồng ghép phổ biến pháp luật trong các buổi họp dân, sinh hoạt tổ tự quản, giao lưu, thăm hỏi và giúp đỡ nhân dân. Cách làm gần gũi, dễ hiểu góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Chị Trần Thị Ánh Hằng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Tế, cho biết Hội thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức tuần tra, phát quang đường biên, bảo vệ đường biên, cột mốc và nâng cao cảnh giác trước các hành vi vi phạm pháp luật.

Cán bộ vận động quần chúng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp cán bộ phường Vĩnh Tế hướng dẫn người dân truy cập vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn chú trọng phổ biến những quy định gắn trực tiếp với đời sống người dân, như quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xuất cảnh, nhập cảnh; phòng, chống mua bán người, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; giữ gìn an ninh, trật tự và trách nhiệm tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Theo Trung tá Lý Công Thành, chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, thông qua tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt khu dân cư và các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, kiến thức pháp luật được truyền tải dễ hiểu, dễ nhớ. Sự phối hợp với các đoàn thể góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đơn vị cũng chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng. Với tiếng nói và sự ảnh hưởng tại địa phương, lực lượng này góp phần vận động người thân, dòng họ và bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Ề, người dân khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế, chia sẻ: “Nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và các đoàn thể tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, bà con nắm rõ hơn các quy định về bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ biên giới”.

Cán bộ đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn thăm, khám bệnh và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn.

Cùng với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì, củng cố các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Các tổ tự quản đường biên, cột mốc, tổ tự quản an ninh, trật tự và mô hình vận động nhân dân phòng, chống tội phạm được quan tâm xây dựng, phát huy hiệu quả phù hợp với tình hình địa phương.

Trung tá Võ Huy Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, cho biết nhờ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, bám, nắm địa bàn và nhận được sự ủng hộ của chính quyền, đoàn thể, các lực lượng cùng nhân dân, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị độc lập và phối hợp bắt giữ 10 vụ buôn lậu, với hàng chục đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 9.000 bao thuốc lá ngoại các loại cùng nhiều hàng hóa khác, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân; gắn tuyên truyền pháp luật với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được lãnh đạo và chỉ huy các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2025, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhì.