Cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Vài hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Hoàng Chính

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với đời sống ở địa bàn biên giới, như chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia xây dựng khu dân cư an toàn.

Cùng với tuyên truyền pháp luật, chương trình còn lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số, hướng dẫn hội viên tiếp cận và sử dụng các tiện ích số phục vụ đời sống hằng ngày. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích thiết yếu; từng bước giúp phụ nữ vùng biên chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào cuộc sống.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Hà Hương Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Vài cho biết: “Thông qua chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’, Hội mong muốn các hội viên được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, nhất là kỹ năng tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Đây cũng là dịp để hội viên phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng, cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ biên giới”.

Đồn Biên phòng Tùng Vài đồng hành cùng phụ nữ biên cương trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Hoàng Chính

Dịp này, các đơn vị tổ chức thành lập Câu lạc bộ văn nghệ thôn Tùng Vài Phìn. Câu lạc bộ là nơi tập hợp hội viên phụ nữ có chung sở thích văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần duy trì, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Thời gian qua, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Tùng Vài đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng số và đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn biên giới.