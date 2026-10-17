Đồn Biên phòng Trường Sa bàn giao ngư dân bị bệnh về bờ tiếp tục điều trị

Ngư dân Đặng Tùy Văn (áo xanh) chụp ảnh với cán bộ, chiến sĩ trước khi xuống tàu trở về đất liền tiếp tục điều trị. Ảnh: Văn Tân

Trước đó, ngày 12/10, ngư dân Đặng Tùy Văn, thuyền viên tàu cá QNg-95726-TS, được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa) do bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng ở hai tay. Khi tiếp nhận, hai tay người bệnh sưng nề, nhiều mảng mụn nước vỡ, chảy dịch mủ và có mùi hôi. Tình trạng bệnh có nguy cơ tiến triển nặng, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nếu không được kiểm soát kịp thời.

Bệnh xá đã triển khai điều trị bằng truyền dịch, kháng sinh, thuốc giảm đau và vitamin; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe, tình trạng tổn thương tại chỗ để kịp thời xử trí.

Sau thời gian điều trị tích cực theo phác đồ, cùng sự chăm sóc tận tình của đội ngũ quân y và sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, sức khỏe ngư dân Đặng Tùy Văn đã ổn định, được bàn giao cho tàu cá đưa vào bờ tiếp tục theo dõi, điều trị.